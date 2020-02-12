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Все про:Госэкоинспекция (77) проверка (632) Укртатнафта (55)

 В "Укртатнафте" заявляют, что у экоинспекции не было законных оснований для проведения внеплановой проверки

Представители экоинспекции прибыли на ПАО "Укртатнафта" с внеплановой проверкой 7 февраля, но не были допущены на предприятие "из-за отсутствия оснований для ее проведения и ряда нарушений законодательных норм".

Об этом говорится в обнародованном ПАО релизе, информирует Цензор.НЕТ.

"Начнем с того, что в соответствии с предписаниями ст. 10 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) имеет право не допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государственного надзора (контроля), если должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не предоставило копии документов, предусмотренных настоящим Законом, или если предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего Закона.

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Дальше. Исходя из предоставленного направления на проверку от 06.02.2020 № 06-28/173, основанием для ее проведения, вроде бы, является поручение Премьер-министра Украины Гончарука А.В. Но в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", поручения Премьер-министра Украины может быть основанием для проведения внеплановой проверки только в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, имеющего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства. Но ни одного из двух условий для появления законных оснований для проведения внеплановой проверки нет", - подчеркивают на предприятии.

В "Укртатнафте" отмечают, что за последние шесть лет их проверяли не менее шести раз. "Никаких нарушений, которые могли бы квалифицироваться как системные, не зафиксировано. Наступления событий, которые имели негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства, также не происходило", - говорится в публикации.

"Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" во время проведения внепланового мероприятия выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этого мероприятия, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении (направлении) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля). Однако, в нарушение вышеприведенной нормы Закона, предоставленное 07.02.2020 государственными инспекторами направления вообще не содержало перечень вопросов, необходимость проверки которых стала бы основанием для осуществления этого мероприятия.

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"Укртатнафта" заявляет об отсутствии определенных законодательством оснований для проведения внеплановой проверки представителями экологической инспекции и настаивает на соблюдении всех законодательных соответствующим государственным органом", - резюмируют на предприятии.

Напомним, и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов обнародовал информацию, что ПАО "Укртатнафта" не допустило инспекторов к внеплановой проверке по поручению премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3175385
 
 
 Топ комментарии
 
А проверки и должны проводится неожидано и в непланово иначе какой в них смысл?
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Од Бєні малява єсть ? Нє ? # Давайдасвіданія !
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Ты сначала аыясни чья Укртатнафта, потом будешь свои "умные" умозаключения делать.
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А проверки и должны проводится неожидано и в непланово иначе какой в них смысл?
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Послалися екологи на САМОГО Гончарука. От їх і послали.Скоро всі будуть посилати і Гончарука. І по дєлу.
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Перевірка непланова.Які ще повинні бути підстави?
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вообщем зарылась укртатнафта по самое немагу. соевые крысы щас получат апгрейт методичек и будут топить за проверки только по согласию сторон..
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Ты сначала аыясни чья Укртатнафта, потом будешь свои "умные" умозаключения делать.
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Я тут перебазарив з соєвими чортами - кажуть що їм пофіг і татнафта і гончарук разом з екологією. Розбирайтесь зі своєю нежиттю самі, ставайте вже дорослими. В "Укртатнафте" заявляют, что у экоинспекции не было законных оснований для проведения внеплановой проверки - Цензор.НЕТ 8589
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Сам с собой? Не льсти себе, пеця за это не платит.
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Кгм.Пані помиляється .Соєвиє кріси не будуть захищати компанію Коломойського.Ніколи.
А що це сі сталосі одразу після обрання Зєліка ? АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах
"Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационный иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в деле о взыскании с ПАО "Укртатнафта", ПАО "НПК-Галичина" и еще четырех компаний штрафов на общую сумму в 1,3 млрд грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года."
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Что за идиотизм, к ним прибывает комиссия с внеплановой проверкой, а её не пускают под предлогом что оснований для проверки нет. С каких пор для проверки нужны основания.
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тепер є "основания" приїхати для перевірки на бтрах
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Од Бєні малява єсть ? Нє ? # Давайдасвіданія !
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Правильно,ведь вам нужна не проверка,а порка!
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на всем заводе рабочим отменили списки вредности, ходят и дышат запахами фиалок и полевых цветов. Вот и ,, наступление события, имеющего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека,,
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