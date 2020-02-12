 В "Укртатнафте" заявляют, что у экоинспекции не было законных оснований для проведения внеплановой проверки

Об этом говорится в обнародованном ПАО релизе, информирует Цензор.НЕТ.

"Начнем с того, что в соответствии с предписаниями ст. 10 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) имеет право не допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государственного надзора (контроля), если должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не предоставило копии документов, предусмотренных настоящим Законом, или если предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего Закона.

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Дальше. Исходя из предоставленного направления на проверку от 06.02.2020 № 06-28/173, основанием для ее проведения, вроде бы, является поручение Премьер-министра Украины Гончарука А.В. Но в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", поручения Премьер-министра Украины может быть основанием для проведения внеплановой проверки только в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, имеющего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства. Но ни одного из двух условий для появления законных оснований для проведения внеплановой проверки нет", - подчеркивают на предприятии.

В "Укртатнафте" отмечают, что за последние шесть лет их проверяли не менее шести раз. "Никаких нарушений, которые могли бы квалифицироваться как системные, не зафиксировано. Наступления событий, которые имели негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства, также не происходило", - говорится в публикации.

"Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" во время проведения внепланового мероприятия выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этого мероприятия, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении (направлении) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля). Однако, в нарушение вышеприведенной нормы Закона, предоставленное 07.02.2020 государственными инспекторами направления вообще не содержало перечень вопросов, необходимость проверки которых стала бы основанием для осуществления этого мероприятия.

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"Укртатнафта" заявляет об отсутствии определенных законодательством оснований для проведения внеплановой проверки представителями экологической инспекции и настаивает на соблюдении всех законодательных соответствующим государственным органом", - резюмируют на предприятии.

Напомним, и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов обнародовал информацию, что ПАО "Укртатнафта" не допустило инспекторов к внеплановой проверке по поручению премьер-министра Алексея Гончарука.