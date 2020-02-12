EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  376  9
Материалы по теме:
Все про:Клюев Андрей (892) Кузьмин (543) Парубий (2025) регистрация (252) ГБР (942) Шарий Анатолий (39)

 Парубия допросили в ГБР из-за его обращения, после которого Клюев, Шарий и Кузьмин были сняты с регистрации кандидатами в депутаты на выборах в ВР 2019

Народный депутат Украины, экс-спикер ВР Андрей Парубий заявил о том, что его вызывали в ГБР по факту возможного препятствования проведения выборов 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Парубий отметил: "Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву "(статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года.

В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как Председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить находился ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий  в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах.

Напомню, что Центральная избирательная комиссия  зарегистрировала их кандидатами в народные депутаты и только после моего запроса было установлено, что они не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК сняла их с регистрации. Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться.

И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование ... Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот - правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями ... Главное - из этого абсурда вырваться. Быстрее. И с наименьшими потерями".

Также читайте: "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами"

Источник: https://censor.net.ua/n3175382
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зелена кодла вже проломила чергове дно
 показать весь комментарий
 
 
Там усьо сурйозно було.Доказатільства єсть.
Парубия допросили в ГБР из-за его обращения, после которого Клюев, Шарий и Кузьмин были сняты с регистрации кандидатами в депутаты на выборах в ВР 2019 - Цензор.НЕТ 2850
 показать весь комментарий
 
 
Тю ! Які проблеми ? Відмінити результати попередніх виборів і призначити влітку нові ! Як два пальці !
 показать весь комментарий
 
 
Таких "кандидатов" на столбах вешать нужно ! 😎
 показать весь комментарий
 
 
Який негідник !
Як він посмів не давати дозволу балатуватися кремлівським посіпакам !
Зара наша проукраїнська влада його за це покарає !
 показать весь комментарий
 
НУ И ГДЕ ХОТЬ ОДИН ДЕБИЛ МАЛОРОСКИЙ СО СПИСКА 73% КОТОРЫЙ ЗАЩИТИТ ШАРИЯ И ОСТАЛЬНЫХ? Парубия допросили в ГБР из-за его обращения, после которого Клюев, Шарий и Кузьмин были сняты с регистрации кандидатами в депутаты на выборах в ВР 2019 - Цензор.НЕТ 5841 73% НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх