 Парубия допросили в ГБР из-за его обращения, после которого Клюев, Шарий и Кузьмин были сняты с регистрации кандидатами в депутаты на выборах в ВР 2019

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Парубий отметил: "Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву "(статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года.

В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как Председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить находился ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах.

Напомню, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала их кандидатами в народные депутаты и только после моего запроса было установлено, что они не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК сняла их с регистрации. Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться.

И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование ... Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот - правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями ... Главное - из этого абсурда вырваться. Быстрее. И с наименьшими потерями".

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