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 На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области в результате нападения собаки погиб 4-летний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция 01

Сообщение о трагедии в одном из сел Красноградского района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

Предварительно установлено, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.

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На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция 02

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.

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Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Источник: https://censor.net.ua/n3175380
 
 
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Это надо распространять по группам любителей псин. Но если оставила на несколько минут без присмотра то откуда версия что пес вырвался а не погибший его выпустил? Может он его при этом и пальцами в глаза ткнул или по носу ударил....
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Имея ротвейлера, должен сказать - что, ни при каких условиях он не должен нападать на ребенка. Я думаю, что тут причина может быть в том, что собаку купили взрослую. Либо ее продали именно из-за таких проблем, или она просто вообще не видела ребенка и поэтому напала. Как бы нужно было сразу знакомить собаку с ребенком.
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