 На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о трагедии в одном из сел Красноградского района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.
Предварительно установлено, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.
Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.
По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.