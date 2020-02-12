 Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Подан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила в среду вопросы водообеспечения всего Донбасса. Олифер подчеркнула, что эти вопросы "являются критическими и требуют действенных шагов всех участников минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер