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 Политика Украины
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 Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе

Украинская сторона в подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины подала перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества, оставшегося на неподконтрольной правительству территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Подан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - подчеркнула она. 

Также, по ее словам, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила в среду вопросы водообеспечения всего Донбасса. Олифер подчеркнула, что эти вопросы "являются критическими и требуют действенных шагов всех участников минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3175378
 
 
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Этих предприятий уже нет. Всё порезано и металл вывезен.
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шахтер из Масквы в пятом поколении, Федоричев Александр Валерьевич (01/02/86, Москва/Прохладный) уничтожен 07/02/20 в р-не н.п. Золотое-5 в результате артобстрела..

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 2898

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе - Цензор.НЕТ 4826
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Был прохладным...стал холодным...да и пес с ним..
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А Раньше таких проблем И небыло. Думали гопники , что наживут капитал на распиле
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Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене:
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
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Майно не втрачене) воно у расєї, там , куди нас тягне бубочка, навіщо тоді його шукати, ми його незабаром знайдемо?)))
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