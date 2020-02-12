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 Политика Украины
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 Более 5 тысяч украинских сирот находятся в оккупированном Крыму, нужно предоставить им паспорта, - Денисова

Во временно оккупированном Крыму осталось больше 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Необходимо позаботиться, чтобы они получили украинское гражданство.

Об этом во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое проходит 12 февраля на КПВВ "Чонгар", заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть дети-сироты (на территории ВОТ АР Крым. - Ред.) и дети, которые лишены родительской опеки. У них нет никого, чтобы их за руку привезли сюда, чтобы они получили паспорт гражданина Украины", - отметила Денисова.

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По состоянию на 1 января 2014 года таких детей было более 5 тысяч. По словам Денисовой, необходимо продумать механизмы, чтобы эти дети получили украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3175377
 
 
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В додаток до російського чи замість привселюдно спаленого російського?
Це дуже важливий момент, я б сказав кардинальний...
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Украинский паспорт это уже хлам который любой эфиопский бомж может пальцами ноги поднять?? Что там украинского осталось у этих детей которых 6 лет обрабатывали в милитаристском стиле и ненависти к Украине. Или паспорт им пригодиться сюда приезжать как подрастут и диверсии устраивать!!??
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" У них нет никого, чтобы их за руку привезли сюда, чтобы они получили паспорт гражданина Украины", - отметила Денисова. Источник: https://censor.net.ua/n3175377"
То хто і як це організує?
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Бедные дети. Каждую ночь, Денисову с паспортами во сне видят.
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Навіщо? У Денисової сезонне загострення?
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Ну шож. Бери Денисова паспорта и езжай в Крым, выдавай.
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