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 Бывший советский диссидент Софяник просит Зеленского помочь ему покинуть оккупированный Крым

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. Ранее оккупанты задерживали его на админгранице. Спортсмен боится, что если он попытается покинуть Крым, ФСБ-шники подбросят ему оружие или наркотики.

О своем обращении к Зеленскому Софяник рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины. – Ред.), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой (оккупированной. — Ред.) зоны", – пояснил Софяник.

14 ноября 2019 года оккупанты задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

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Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 км.

Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175376
 
 
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"Меня постоянно проверяют на админгранице". И при этом просит "помочь ему покинуть" Крым. Лол.
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Ну, боится человек. Сегодня не подкинули наркоту с оружием, а завтра могут, тем более после этого обращения.
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Таких людей надо возвращать они помогут в дальнейшей борьбе с мокшами!
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Ты у него спроси -- получал он российский паспорт или нет?? Крымчан .. кого не спроси у всех российское гражданство
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Там змушують обставини. Сєнцова навіть не питали.
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Какие нахер обстоятельства?? Чтобы получить российский паспорт надо еще продсуетится!! сфоткаться .. заявление написать .. в очереди отстоять... или ты думаешь что там паспорт в почтовый ящик подбрасывают???
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окупаційна влада... какіє обстоятєльства..
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Ты у него спроси -- получал он российский паспорт или нет?? Крымчан .. кого не спроси у всех российское гражданство
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Какое у него гажданство? Интересно! Российский паспорт имеется?
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Крымчан кого не спросишь -- у всех российский паспорт
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Все крымчане получили российское гражданство..
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