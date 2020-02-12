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Все про:Олифер (245) Трехсторонняя контактная группа (186) разведение сил (123) Грау Хайди (3)

 На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область). Остальные участки ожидают согласования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе никак не изменит ситуацию с безопасностью, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау отмечает достаточно конструктивную атмосферу в обсуждении вопросов обмена пленными и новых участков разведения сил и средств на Донбассе на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

При этом она не подтверждает согласование на заседании ТКГ разведения сил и средств в районе Гнутово. "Сегодня (на заседании ТКГ - ИФ) мы еще не решили окончательно эти вопросы. (...) Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная", - сказала Грау журналистам по итогам заседания ТКГ в среду.

"Целый день мы интенсивно работали именно над этими вопросами. Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила она.

Как сообщила Грау, помимо предложений по определению дополнительных участков разведения сил и средств и обмена удерживаемыми лицами, на сегодняшнем заседании ТКГ также обсуждались вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Помимо того, участники встречи рассмотрели возможность открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"В центре внимания экономической группы были вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО. Политическая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - проинформировала Грау.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 26 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3175373
 
   
 Топ комментарии
 
подставили сраку еще раз.
авось россияне утомятся...
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Еврейка Олифер намекает что потери украинских солдат в районе Гнутово возрастут в ближайшее время. Надо туда сторонников зебила отправить, на ротацию.
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Разведение сил...Чудны дела твои ,о Господи!
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подставили сраку еще раз.
авось россияне утомятся...
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вам бы лучше кроликов разводить ...
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_Обе воюющие стороны смещаются ближе к р. Днепр. Если это и развод, то здесь два вовочки развели Украину.
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Ну ну ждем очередной "мирный " град разводилы разводят
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А причём тут Зеленски? Кто за него голосовал , то и отвечает
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Что это за дрянь на фото и сколько у неё наград от путлера?
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Наблюдается гармония. Формы и содержания.
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Розвести сили можна за кілька днів. Ця вистава схожа на те, як дохлий кіт ловить дохлу мишу.
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Еврейка Олифер намекает что потери украинских солдат в районе Гнутово возрастут в ближайшее время. Надо туда сторонников зебила отправить, на ротацию.
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Во главе с Арахамией! Пусть ему там мозги вставят.
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упыри порохоботские!! Вы никак не напьётесь кровушки украинской!! Падальщики войны!! ох как вам печёт мир на границе..развод сил.. усилия Зеленского к миру..Вас бы всех в окопы!!!
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Сцарь ****** хоче виміняти Донбас на воду в Крим. Служка арахімія озвучив хатєлку. То при чому тут розведення?
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в чем смысл отвода сил, если русня продолжает убивать?
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Есть прямой смысл, у русни меньше потерь: они в блиндажах, а ВСУ на свежем воздухе, как три тополя на плющихе.
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Можна вже 100 разів розвести сили й стільки ж звести за останні півроку. Це вже повільніше, ніж в Африці.
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Я бачу що процес на капітуляцію приймає незворотний порядок. Гей 73% ви з цим згодні. Ау!!!!
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Если для постройки стены типа " Берлинской " , - то это хорошо , а если для т.н. интеграции донбасса в Украину , - то плохо .
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Да называйте уже все своими именами - не разведение сил, а сдача территорий врагу
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из горящего танка дрыщешь)) больше..больше "кокса"-7 в ноздрю!!!
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tZE inform

@tZEinform

Появление на Донбассе войск спецназначения, стягивание туда же артиллерийских подразделений свидетельствует о том, что Россия планирует резкое обострение ситуации на линии соприкосновения. Причина банальна. Во-первых запугать Зеленского перед очереднымсобранием "нормандской четверки", во-вторых продемонстрировать своего агента влияния Ермака как "успешного переговорщика" с российской стороной.
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Враг вновь применил запрещенные минометы калибра 120 мм у Орехово, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС
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_Они враги сейчас и были врагами Украины раньше. Какая же это госизмена? Они расиию не предавали.
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На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Люцифер.
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Дебилов история не учит. Перевернули все с ног на голову и назвали отступление разведением, а капитуляцию миром. Хорошо хоть Ердоган мочит кацапов в Сирии как вшей
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Ну що, привітаємо росіян з новими землями.
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Украину в минске нагибают по полной программе. Все что обсуждается ето только капитуляция, отвод войск и финансирование ОРДЛО. Рашка же ниодного пункта договоренностей не выполнила за все время.
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Когда атаман предатель - может ли быть иначе?
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Что вы твари там сгорели в том Минске. Зачем туда вообще ездить и получать только одни санкции против Украины
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Это треш! Новые позиции после отвода в Золотом (сейчас под Орехово) обстреливают из 120 мм, а это чмо разводит дальше войска.
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