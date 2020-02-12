EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  214  4
Все про:Венгрия (883) Кулеба Дмитрий (256)

 После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной экономической комиссии Украина-Венгрия, - вице-премьер Кулеба

После семилетнего перерыва состоится заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"26 марта еду в Будапешт. Вместе с главой МИД Венгрии Петером Сиярто перезапустим межправительственную экономическую комиссию после 7 лет паузы", - написал он.

Кулеба сообщил, что в повестке дня заседания - строительство дороги Мукачево-Берегово, реконструкция аэропорта Мукачево, пограничное взаимодействие, здравоохранение, торговля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба

Последнее заседание Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии состоялось в декабре 2013 года.

После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной экономической комиссии Украина-Венгрия, - вице-премьер Кулеба 01

Также читайте: Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3175372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
план здачі української мови - готовий После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной украинско-венгерской экономической комиссии, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4827 паскуди
 показать весь комментарий
 
 
Так зебiли ж вже сказали що українською мовою можна тiльки смiятись з тупих хохлiв якi розмовляють на україньскIй
 показать весь комментарий
 
 
З такими темпами на дно можна падати нескінчено.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх