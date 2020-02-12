 Враг вновь применил запрещенные минометы калибра 120 мм у Орехово, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, рядом с Новотошковским противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от Орехово - из миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета.

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Отмечается, что 12 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.