EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Происшествия
  240  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8679) Донбасс (20641) Объединенные силы (444)

 Враг вновь применил запрещенные минометы калибра 120 мм у Орехово, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, рядом с Новотошковским противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от Орехово - из миномета калибра 120 мм и станковой противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак

Отмечается, что 12 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3175369
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим пацифистом -уклонистом-пианистом не приходится тужить
 показать весь комментарий
 
 
надо Сивохе послать на переговорьі
 показать весь комментарий
 
Мелешков Владимир Леонидович "Дракон" (Донецк, 06/04/80) тяжело ранен 30/01/20 на южном направлении, сдох в реанимации 12/02/20 .. Земля стекловатой ватному быдлу!

Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6629
 показать весь комментарий
 
 
Яке у дупу Орєхово? Пишіть як є- біля Золотого. Між ними відстань 3 км, а міномет на 7км б'є....
 показать весь комментарий
 
 
Орехово пишут а не Золотое так как осла миротворца нельзя подставлять он же не лох и ему 42. Года
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх