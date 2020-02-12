 Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора

Об этом свидетельствует информация на сайте госкомпании, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лазорко получил должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами.

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года.

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Напомним, Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2018 года Лазорко на несколько дней был снят с розыска, но после резонанса в СМИ его карточка снова появилась в базе лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.