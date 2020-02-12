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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1281) розыск (649) Укртранснафта (80)

 Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора

Александр Лазорко возобновил работу в государственной "Укртраснафте".

Об этом свидетельствует информация на сайте госкомпании, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лазорко получил должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами.

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года.

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Напомним, Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2018 года Лазорко на несколько дней был снят с розыска, но после резонанса в СМИ его карточка снова появилась в базе лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Источник: https://censor.net.ua/n3175368
 
 
 Топ комментарии
 
Видно что Коломойский вернулся в Украину
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Честному человеку нечего бояться. Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 135
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Честному человеку нечего бояться. Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 135
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"Топ-менеджер Коломойского вернулся на работу в государственную "Укртранснафту" Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 7443
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Ну и где СБУ НАБУ МВД САП и куча новых созданных структур живущих за наш счет -- налогоплательщиков ??? Почему єта тварь коррупционная еще не в СИЗО Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 3106
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Наконец-то зебобики нашли настоящего профессионала своего дела.По делам видно,что чел деловой и своего не упустит. Главное,чтобы делил правильно.
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Каков, а!

В огне не горит и в водене тонет!...
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у цьому контексті слово працювати виявиться чинонімом грабувати.
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уже не разыскивают?
а ему харчеваться же надо где-то...оголодал!
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Виктор Фёдорович, возвращайтесь! Все эти "позовы" и "пидозры" - не более чем повод, чтобы предложить вам новую должность.
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Это такая компенсация коломойше ? Мы убираем богдана из ОП, но вот тебе взамен должность хлебная под твоего человека.
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Если бы Зеленский посадил в тюрьму на 25 лет Пинчука ,Кучму ,Коломойского,Ахметика =Это и были бы три друга , которых нужно посадить .
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