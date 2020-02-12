Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.
"По статистике Херсонского пограничного отряда, за 2019 год основанием для запрета въезда на временно оккупированную территорию Крыма в 20% случаев были именно финансовые обязательства", – сказал он.
Чистиков отметил, что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников.
По данным Государственной пограничной службы Украины, во въезде в аннексированный Крым в 2019 году отказали 1300 гражданам, а проследовало в направлении полуострова около 1,2 млн человек.
В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ
20% граждан, которых не пропустили через административную границу с оккупированным Крымом, имеют долги по кредитам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.
Они же сразу кредиты перестали платить, им ***** обещало, что отдавать не нужно будет никогда!
Я знаю одних, они набрались кредитов специально, прямо когда все это начиналось.... Многие радовались и ржали над украинскими банками.....
Ну Крысм уже доржался - их коллекторам рашистским продали, которые им теперь руки/ноги ломают....
Когда уже до ОРДЛО доберутся....
😂
с этого места поподробней пожалуйста ...может справки из 100 банков при себе иметь что не должник ? вообще то исполнительная служба как бы еще есть пока ...а тут говорят такой вопрос решается по телефонному звонку ....да Карл по телефону звонят что б .решить ,выездной ты или нет
Источник: https://censor.net.ua/n3175366