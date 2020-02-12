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 В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ

20% граждан, которых не пропустили через административную границу с оккупированным Крымом, имеют долги по кредитам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков.

"По статистике Херсонского пограничного отряда, за 2019 год основанием для запрета въезда на временно оккупированную территорию Крыма в 20% случаев были именно финансовые обязательства", – сказал он.

Чистиков отметил, что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников.

По данным Государственной пограничной службы Украины, во въезде в аннексированный Крым в 2019 году отказали 1300 гражданам, а проследовало в направлении полуострова около 1,2 млн человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175366
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так туда только такие и прутся, из ОРДЛО.....
Они же сразу кредиты перестали платить, им Хуйло обещало, что отдавать не нужно будет никогда!
Я знаю одних, они набрались кредитов специально, прямо когда все это начиналось.... Многие радовались и ржали над украинскими банками.....
Ну Крысм уже доржался - их коллекторам рашистским продали, которые им теперь руки/ноги ломают....
Когда уже до ОРДЛО доберутся....
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Пусть в Швейцарию едут. В ту сторону - нормально. Вон, Коломойский торчал Привату, а выехал же.. И вернулся. здоровее прежнего.
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А малоросы со списка 73% все лезут и лезут пополнять обменный фонд В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8508
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Пусть в Швейцарию едут. В ту сторону - нормально. Вон, Коломойский торчал Привату, а выехал же.. И вернулся. здоровее прежнего.
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Ну так туда только такие и прутся, из ОРДЛО.....
Они же сразу кредиты перестали платить, им ***** обещало, что отдавать не нужно будет никогда!
Я знаю одних, они набрались кредитов специально, прямо когда все это начиналось.... Многие радовались и ржали над украинскими банками.....
Ну Крысм уже доржался - их коллекторам рашистским продали, которые им теперь руки/ноги ломают....
Когда уже до ОРДЛО доберутся....
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А малоросы со списка 73% все лезут и лезут пополнять обменный фонд
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Прикольно, набрали кредитів, не віддали... Тепер прийдеться з відсотками віддавати!
😂
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что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников......
с этого места поподробней пожалуйста ...может справки из 100 банков при себе иметь что не должник ? вообще то исполнительная служба как бы еще есть пока ...а тут говорят такой вопрос решается по телефонному звонку ....да Карл по телефону звонят что б .решить ,выездной ты или нет
Источник: https://censor.net.ua/n3175366
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Ну є така можливість, перевірити чи ви є в реєстрі, але там не тільки кредитна заборгованість, там люба, що передана до виконавчої служби.
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Державний реєстр боржників не має відношення до боргів по кредитам, це можуть бути борги по штрафам чи податкова.
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Странная проверка для админганицы. А между Херсонской и Запорожской областями тоже посты с проверкой задолженности ?
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