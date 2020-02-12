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 Политика Украины
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Все про:посольство (596) США (16131) Богдан Андрей (255) Ермак Андрей (97)

 Посольство США поблагодарило Богдана

Американские дипломаты отметили "усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине" бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время", — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что надеются на "продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком".

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Читайте также: Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3175364
 
 
 Топ комментарии
 
Эта шутка должна войти в антологию.
Прожжённый КГБист, занимавшийся внешней разведкой, кровавый тиран, два десятилетия правящий последней империей на планете, главнокомандующий одной из самых сильных армий мира, ведущей военные действия по всему миру и оккупировавшей часть Украины, посмотрел в глаза комику из Кривого рога, волей судьбы занявшему кресло президента, и ... понял, что войну с Украиной нужно заканчивать.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - отметил Зеленский.!🤦‍♂️
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Так жестко, но изощренно с Богдана еще не смеялись... Посольство США поблагодарило Богдана - Цензор.НЕТ 7709
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А посольство паРашки с ним не прощается, поэтому и не комментирует... Посольство США поблагодарило Богдана - Цензор.НЕТ 5374
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Эта шутка должна войти в антологию.
Прожжённый КГБист, занимавшийся внешней разведкой, кровавый тиран, два десятилетия правящий последней империей на планете, главнокомандующий одной из самых сильных армий мира, ведущей военные действия по всему миру и оккупировавшей часть Украины, посмотрел в глаза комику из Кривого рога, волей судьбы занявшему кресло президента, и ... понял, что войну с Украиной нужно заканчивать.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - отметил Зеленский.!🤦‍♂️
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А як на мене - це приклад алогічного мислення.

І має бути в психіатричному довіднику... Посольство США поблагодарило Богдана - Цензор.НЕТ 9456
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Блин, если убрать первое предложение, то зебилы тебе очку залижут! Нафига ты их обламываешь со старта?
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А посольство паРашки с ним не прощается, поэтому и не комментирует... Посольство США поблагодарило Богдана - Цензор.НЕТ 5374
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Да,это та же озабоченность,только в другой обертке. Дипвода.
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Так жестко, но изощренно с Богдана еще не смеялись...
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Каков в США президент, таковы и его лакеи. Ни больше ни меньше.
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США политика невмешательства,спасибо,надеемся
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троллинг удался и подарок в благодарность зелёное мыло и верёвку
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Посольство США в Україні не хоче подякувати Віктору Івановичу Балозі у "зусиллі з підтримки історичного розвитку реформ в Україні" Посольство США подякувало Богдану - Цензор.НЕТ 3018
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каким образом сегодняшние реформы перекочевали в исторические?
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а порохоботи і кацапи завивають в унісон )))
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