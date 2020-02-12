 Посольство США поблагодарило Богдана

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время", — сказано в сообщении.
В посольстве отметили, что надеются на "продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком".
Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.
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Прожжённый КГБист, занимавшийся внешней разведкой, кровавый тиран, два десятилетия правящий последней империей на планете, главнокомандующий одной из самых сильных армий мира, ведущей военные действия по всему миру и оккупировавшей часть Украины, посмотрел в глаза комику из Кривого рога, волей судьбы занявшему кресло президента, и ... понял, что войну с Украиной нужно заканчивать.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - отметил Зеленский.!🤦♂️
І має бути в психіатричному довіднику...