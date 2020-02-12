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 Общество
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Все про:зарплата (2016) ОПЗ (276)

 Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз. ДОКУМЕНТ

Вместо 60 минимальных окладов работника основной профессии завода Синица хочет получать 6. Он аргументирует это финансовым состоянием завода.

С соответствующим заявлением Николай Синица обратился в Фонд госимущества и Наблюдательный совет предприятия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского припортового завода.

"Согласно п. 5.1 контракта с исполняющим обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ от 05.02.2020 г. №769, за выполнение обязанностей по управлению Николаю Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов работников основной профессии предприятия ", - сказано в документе.

Синица отмечает, что "финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом. В связи с этим прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ".

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Должностной оклад работника ОПЗ - 10 500 гривен. Предыдущий и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 000 гривен. Назначенный на эту должность Синица должен был по контракту получать зарплату в размере 630 000 гривен в месяц.

Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175360
 
   
 Топ комментарии
 
Та там крадуть так що соромно ще й зарплатню отримувати )
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Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз.

Такие - самые опасные. Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 8187
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Та там крадуть так що соромно ще й зарплатню отримувати )
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Мужик устроился на работу в милицию.Получил служебный пистолет и ушел.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
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Зарплата - это наказание за неумение воровать.
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Сегодня день шизофреника? Не думал, что это заразно.
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Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз.

Такие - самые опасные. Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 8187
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***
- ой слышал...там с понедельника новый начальник таможни заявиться...
- как думаешь воровать начнет... вагонами?
- та ну тебя! ребята рассказывали... он до этого директором бани был,
так ни одна мочалка не пропала )))))
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Он себе наворует скока надо, как и другие подобные.
С какого хвуя ему не нужна норм зарплата??? от куда жир???
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Куда они девают такие деньги? 630 000 - в месяц!! Твою мааать... Это ж можно было бы оплатить всю коммуналку на год вперед и спокойно жить себе... А тут... Жлобье.
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Еврей устраивается на работу завскладом, ему говорят, шо зарплата маленькая.
Он такой: нифигасебе, тут ещё и зарплату платят!
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Не может этого быть!
Это патрашенка наживался на крови, а теперь мы все Президенты!
Еще раз повторяю, не может такого быть, что бы все "нужные" люди, получали "нужные" (т.е баснословные) зарплаты, оторванные от реальности и от зарплат ЧЕСТНОГО И ВУМНОГО НАРИДА УКРАИНЫ!
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Навіть не знати. Може в нього совість є. Не всі ж ідіоти.
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шот не верится , в темной комнате )))))) обычно коты водятся , но их сразу не видно
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Весьма странный тип.. Прямая дорога через полиграф к психиатру
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а можно его поставить в кабмин.. ну чтоб он хотя бы рассказал зажравшимся чинушам, что Украина в долгах.. и не в состоянии платить такие зарплаты... как у нач. Укрпочты!!!
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дошло наконец-то хоть до кого-то-Зеленского выбрал народ! И он не потерпит такого беспредела чиновников!!
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А кто это такие контракты подписывает ? Гончарук сволочь распинался тут что зарплаты ограничат. А по контракту 630 тыщ, + премия выйдет миллион, больше чем у Коболева.
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Готовий на 12 тисяч керувати підприжмством??? Це чистий популізм, прикриваючий якусь аферу...
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28 338‬ грн вобщето + премия интенсивность 50% = 50 000 грн месяц.

ты почти угагал.
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біс у деталях... (мінімального окладу працівника основної професії Роботодавця)
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- А мне зарплату прописью писать?
- А какая у тебя зарплата?
- 60 тысяч гривен .
- Слезами пиши........ Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 505
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