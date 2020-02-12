 Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз. ДОКУМЕНТ

С соответствующим заявлением Николай Синица обратился в Фонд госимущества и Наблюдательный совет предприятия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского припортового завода.
"Согласно п. 5.1 контракта с исполняющим обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ от 05.02.2020 г. №769, за выполнение обязанностей по управлению Николаю Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов работников основной профессии предприятия ", - сказано в документе.
Синица отмечает, что "финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом. В связи с этим прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ".
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Должностной оклад работника ОПЗ - 10 500 гривен. Предыдущий и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 000 гривен. Назначенный на эту должность Синица должен был по контракту получать зарплату в размере 630 000 гривен в месяц.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
Такие - самые опасные.
- ой слышал...там с понедельника новый начальник таможни заявиться...
- как думаешь воровать начнет... вагонами?
- та ну тебя! ребята рассказывали... он до этого директором бани был,
так ни одна мочалка не пропала )))))
С какого хвуя ему не нужна норм зарплата??? от куда жир???
Он такой: нифигасебе, тут ещё и зарплату платят!
Это патрашенка наживался на крови, а теперь мы все Президенты!
Еще раз повторяю, не может такого быть, что бы все "нужные" люди, получали "нужные" (т.е баснословные) зарплаты, оторванные от реальности и от зарплат ЧЕСТНОГО И ВУМНОГО НАРИДА УКРАИНЫ!
ты почти угагал.
- А какая у тебя зарплата?
- 60 тысяч гривен .
- Слезами пиши........