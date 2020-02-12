 Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз. ДОКУМЕНТ

С соответствующим заявлением Николай Синица обратился в Фонд госимущества и Наблюдательный совет предприятия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского припортового завода.

"Согласно п. 5.1 контракта с исполняющим обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ от 05.02.2020 г. №769, за выполнение обязанностей по управлению Николаю Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов работников основной профессии предприятия ", - сказано в документе.

Синица отмечает, что "финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом. В связи с этим прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления - директора ОАО ОПЗ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров за январь

Должностной оклад работника ОПЗ - 10 500 гривен. Предыдущий и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 000 гривен. Назначенный на эту должность Синица должен был по контракту получать зарплату в размере 630 000 гривен в месяц.