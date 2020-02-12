 На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - отметил Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что сказанное им было его личной позицией: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция".
"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - добавил он.
Арахамия также принес извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить его слова.
Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
Пустим воду только тогда когда вернём украинский Крым назад, как то так.
Зашкваренная сепарская консерва.
А Крым?
В Крыму то же?
Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. " Тактика. Свідомо довбуть, маніпулюють. Кожен день колотять. Чекають, коли втомимось, плюнемо і змиримось
"
Во-первых, 40% это не рейтинг Слуги народа. Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг Слуги народа. Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме - личный рейтинг Зеленского.
Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, "Партия прогресса и благоденствия", то эти прекрасные люди не наберут и 3%.Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь - другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.https://glavred.info/opinions/10146032-zelenskiy-tashchit-na-svoem-gorbu-kuchu-svolochi.html
каждый день новый Зе пень их там на ватной фабрике растят
Подать воду в Крым - это признать статус Крыма как части России. В конце-концов это ж не "наперсточники" которые показывают "фокусы", сказал - ответь за свои слова перед Народом Украины.
А лучше не говори больше всяких глупостей, я так думаю.
1. Кто такой David *****???
2. Я правильно понял, что во всем виноват ведущий: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует"?
Интересно, что ганапольский получил за это долгое вылизывание зада арахамии и за этот подобострастный спич.