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 На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на резонанс, вызванный его вчерашним заявлением о допустимости компромисса подачи воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее", - отметил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что сказанное им было его личной позицией: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - добавил он.

Арахамия также принес извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить его слова.

Читайте также: Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - слуга народа Арахамия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175357
 
 
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...Фальстарт у легкій атлетиці - початок руху атлета раніше за постріл стартового пістолета. Згідно з правилами змагань ІААФ у редакції 2010-2011 років фальстартом вважається початок руху спортсмена зі стартової позиції, яку він займає за сигналом «Увага» раніше 100 мілісекунди після пострілу стартового ...
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Опять в 100500-й раз #минянетакпоняли? Идиотос зебиликус...
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Легко можно ответить за 30 сек!!!

Пустим воду только тогда когда вернём украинский Крым назад, как то так.
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Все просто.На подібну заяву Арахама лейтенантом Бакановим вже повинна бути відкритою кримінальна справа.
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"Поздно маня пить боржоми", арахамия - политический труп.
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Не-а. Зебилам всё норм, а их, как тараканов в общаге.
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Арахамия, в ларьке будешь воду продавать, если доверят. Это твой максимальный уровень.
Зашкваренная сепарская консерва.
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"Наукой" для тебя, Ара Хамия, будет подср@чник, от которого ты полетишь в свою Грузию, чтобы там сдавать пуйлу грузинские земли и территории! На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5635 Сами же будоражите общество своими идиотскими "заявами", уже полгода, практически изо дня в день будоражите! А потом удивляетесь, почему вас чмырят все, кому не лень, причем далеко не только свиноботы! Фильтруй базар, "глава фракции", позорище СН! На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5545
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"Если врешь, будь краток" - "Если говоришь правду - говори 30 секунд" - Аль Капоне
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Сейчас в телевизоре Ермак говорит "... что бы выборы могли состоятся по всей территории Украины ..."
А Крым?
В Крыму то же?
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"13 грудня 2019 року Володимир Зеленського подав у Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України з питань громадянства, який дає українцям надію на законне володіння декількома паспортами." "Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства." І можете голосувати і ордло, і в криму, і в мордорі
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1.02.2020"Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. " Тактика. Свідомо довбуть, маніпулюють. Кожен день колотять. Чекають, коли втомимось, плюнемо і змиримось
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вот примерно так
"
Во-первых, 40% это не рейтинг Слуги народа. Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг Слуги народа. Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме - личный рейтинг Зеленского.
Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, "Партия прогресса и благоденствия", то эти прекрасные люди не наберут и 3%.Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь - другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.https://glavred.info/opinions/10146032-zelenskiy-tashchit-na-svoem-gorbu-kuchu-svolochi.html
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Пи дня На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2985

каждый день новый Зе пень их там на ватной фабрике растят
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Господи, за какие грехи ты покарал нас этим стадом идиотов в правительстве?
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Интересно, а будет ли политическая ответственность в виде освобождения от должности главы монобольшинства этого зашкваренного идиота? Яременко освободили за *ЛЯДЕЙ! А эта *ЛЯДЬ небритая подкуйловская и дальше будет возглавлять самую большую фракцию ВР??? Если оно такое "думает" (єто єго "лічноє мнєніє"), то КАКИХ хороших, проукраинских действий можно от него ожидать??? Может, пора выжигать напалмом тупую вату из СН? А, Вова??? НЕ ЭТОГО ОТ ВАС ЖДАЛИ ВАШИ ИЗБИРАТЕЛИ!!! НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО ЗАШКВАРОВ ЗА ПОЛГОДА??? На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4983
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Чому це неможливо??? я можу відповісти відразу - ніякої води, поки Крим не повернеться в Україну... Всі інші відповіді - різноманіття зрадницької позиції...
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Слуга Народа АРАХАМИЯ - Думай что ты говориш, если ты Слуга Народа и не думаеш что говориш, тогда мандат на стол. Народ Украины такого права тебе не давал!
Подать воду в Крым - это признать статус Крыма как части России. В конце-концов это ж не "наперсточники" которые показывают "фокусы", сказал - ответь за свои слова перед Народом Украины.
А лучше не говори больше всяких глупостей, я так думаю.
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у меня 2 вопроса:

1. Кто такой David *****???
2. Я правильно понял, что во всем виноват ведущий: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует"?
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Как быстро Научились Делать Ноги .И как будто бы и По извинялся и Что его не правильно Поняли и Вырвали с Контекста и Ведущий виноват . Психологи скажут . Что у дурного на Уме , то На Канале Прямой на Языке.
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Какой то чурка из Краснодарского края, решает вопросы суверенитета Украины. Дожились.
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только что ганапольский час пел дифирамбы арахамии, что это он его таки спровоцировал этим вопросом, бедный арахамия, как ганапольскому жаль бедного мальчика, это ж было его личное и справедливое мнение, и т.д. и т.п.
Интересно, что ганапольский получил за это долгое вылизывание зада арахамии и за этот подобострастный спич.
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Ему стоило бы подумать лет 10-ти до 15-ти...
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За "базар" принято отвечать даже на сочинском рынке.
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