 Служащие Чернобаевской РГА Черкасщины подозреваются в завладении 500 тыс грн. госсредств при закупке газа, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Чернобаевским отделом Золотоношской местной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту присвоения государственных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением при закупке природного газа должностными лицами Чернобаевской РГА (ч. 2 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Проверяя законность проведения органами исполнительной власти публичных закупок, прокуроры установили вероятное присвоение служащими одного из отделов Чернобаевской РГА государственных средств в размере около 500 тыс. грн, путем заключения дополнительных соглашений к ряду договоров по закупке природного газа в течение 2017-2019 годов.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Также читайте: СБУ во взаимодействии с Минфином предотвратила завладение государственным природным газом на 250 миллионов гривен