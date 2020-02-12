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 Политика Украины
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 В Украине незаполнены около 2 тысяч судейских вакансий, - глава ВСП Овсиенко

В настоящее время в Украине остаются незаполненными около 2 тысяч судейских должностей.

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в судебной системе нашего государства примерно 2 тыс. вакансий судей. Мы имеем ситуацию, когда около 2 тысяч судей не завершили процедуру квалификационного оценивания, которая была начата в соответствии с законом 2016 года", - сказал Овсиенко.

По его словам, эта проблема сказывается на работе всей судебной системы.

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"Сказывается и в контексте Европейской конвенции, в частности, статьи шестой, которая определяет право на справедливый суд, и это право реализуется через доступ к правосудию. Большое количество вакансий судейских должностей приводит к тому, что дела в судах назначаются через длительные промежутки. Первые заседания назначаются через полгода, а иногда и больше из-за чрезмерной загруженности судей текущими делами", - пояснил Овсиенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175354
 
 
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2000 янголів, де ви? Виручайте судову систему УКраїни.
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Вважаються? А як насправді - повно сумісників на 0,5 ставки?
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Що за тупість не буває сумісників і півставки суддів і праоохоронних органах, це 2000 тисячі вакансій
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Виїхали в Європу чорноробочими пахати )))
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