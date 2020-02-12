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 За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани

Находящиеся в Ухани украинцы подписали согласие на прохождение карантина и получили от государства деньги на предметы первой необходимости. Самолет за ними должен был прилететь 11 февраля, но так и не появился.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Ирина Чуйко — украинка из Мелитополя, которая учится в университете в Ухани, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник, 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", — написала она.

"В Ухани не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих", — добавила студентка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

По словам Ирины, все желающие эвакуироваться украинцы подписали согласие на то, чтобы на Родине пройти карантин и получили от государства небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Ухани и из ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете...", -огорчается украинка.

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Ирина Чуйко написала, что охватившая город эпидемия пока не идет на спад, и что Ухань вернется к нормальной жизни не раньше конца марта. Большинство стран, по ее слова, эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля. Из Ухани уже вывезли граждан Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Бангладеш.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", — добавила украинка.

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За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани 01
За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани 02
За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани 03
За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани 04

Источник: https://censor.net.ua/n3175352
 
   
 Топ комментарии
 
В карантині хай сидять, але забрати треба.
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С какого перепуга Украина должна самолеты посылать, деньги тратить? Их никто в Китай не посылал, сами поехали за жирным рублем. Сами и расхлебывайте. Берите билет и езжайте куда хотите...
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Я думаю своих граждан если они это требуют надо забрать.
Но тем блогерам которые все это время рассказывали про локальную эпидемию нетяжелого гриппа, надо перед полетом выдать распечатку их опусов, что бы освежили память.
https://youtu.be/EX9_Ty0xuX4
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49 крематориев в Ухане только нон стопом жгут
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Чтобы ты всех тут заразила? Оборзевшая. Еще предъявы кидает. Радуйся что не послали пришибленного Шкуряка.
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Всему есть предел и гордости тоже, когда государство все время плюеет на своих граждан.
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