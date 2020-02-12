 За русскими самолет прилетел, а за нами - нет, - украинка из Ухани

Об этом пишет на своей странице в Facebook Ирина Чуйко — украинка из Мелитополя, которая учится в университете в Ухани, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник, 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", — написала она.

"В Ухани не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих", — добавила студентка.

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По словам Ирины, все желающие эвакуироваться украинцы подписали согласие на то, чтобы на Родине пройти карантин и получили от государства небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Ухани и из ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете...", -огорчается украинка.

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Ирина Чуйко написала, что охватившая город эпидемия пока не идет на спад, и что Ухань вернется к нормальной жизни не раньше конца марта. Большинство стран, по ее слова, эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля. Из Ухани уже вывезли граждан Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Бангладеш.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", — добавила украинка.

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