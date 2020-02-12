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Все про:Аваков (2958) МВД (8049) сервисные центры МВД (66)

 Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД

Кабинет министров сократил количество территориальных органов Министерства внутренних дел, ликвидировав региональные сервисные центры.

Такое решение принято на заседании Кабмина в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Правительство сегодня, 12 февраля, приняло постановление "Некоторые вопросы территориальных органов МВД", которое сократило количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры", - говорится в сообщении.

По данным МВД, ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%.

Предусмотрено, что в областях, Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что это позволит уменьшить административные расходы и упростить процедуру обеспечения подразделений.

Кроме того, отмечается, что правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных для МВД в 2020 году. В частности, Министерству иностранных дел передается почти 35 млн гривен, предусмотренных в 2020 году МВД для Нацполиции, в связи с необходимостью содержания работников из числа командированных полицейских в составе диппредставительств Украины за рубежом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник сервисного центра МВД, обещавший "решить вопросы" в прокуратуре, задержан на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3175351
 
 
 Топ комментарии
 
сервисные центры? это те, которыми так гордились, что за час можно получить номер, снять-поставить на учет, ...и т.д...или это не те???
ни хрена не понятно!!!
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Что это за хрень была, которую сократили?
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Петушары вы что сделали гниды! Для народа и в удобству народа! А не сокращать под видом чего удобно. Денег нет вот и сокращает. Економисты хреновы.
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Что это за хрень была, которую сократили?
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Интересно другое - кто эту хрень создал? Неужели министр МВД прошлой барыжной власти? Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД - Цензор.НЕТ 9794
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МРЭО там и так поппа была а будет ещё больше)), айрбасы армянин отбивает))
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Якийсь один із багатьох притонів мусорських напополам з борделем.
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Петушары вы что сделали гниды! Для народа и в удобству народа! А не сокращать под видом чего удобно. Денег нет вот и сокращает. Економисты хреновы.
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сервисные центры? это те, которыми так гордились, что за час можно получить номер, снять-поставить на учет, ...и т.д...или это не те???
ни хрена не понятно!!!
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Якщо ті, то погано, реально можна було за годину переоформити авто.
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Населення скорочується , працездатні втікають на заробітки за кордон , нема грошив то все годувати . Та й не треба його стільки . Населення на 33% скоротилось , то й все можна на 33% скорочувати .
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Лучше повысили бы рядовым полицейским зарплаты.
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Это просто обозначает, что в государстве нет денег. Дозеленились.
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это позволит уменьшить административные расходы ...
Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС - Цензор.НЕТ 4733
Это позволит увеличить:
- затраты граждан
- неудобства для населения
...
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