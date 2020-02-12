 Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека

Об этом во время круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Минздрав уже во второй раз обновил клиническое определение случая коронавирусной инфекции. И основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты, это опрос человека. Есть симптомы, которые характерны для большинства острых респираторных вирусных инфекций, поэтому исключительно симптоматично различить, это коронавирусная инфекция, либо это какая-то другая инфекция - достаточно сложно или невозможно. Поэтому, если есть симптомы тяжелого острого респираторного заболевания, а также в анамнезе - путешествие в КНР за последние 14 дней, когда появились симптомы, сразу человек становится вероятным переносчиком относительно появления острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом. И тогда включаются все алгоритмы реагирования: человек изолируется, изолируются его контакты, устанавливается медико-санитарное наблюдение, а биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование", - сказал Ляшко.
В рамках исследования образцов, по словам Ляшко, сначала определяется наличие вирусов гриппа и других инфекций, затем образцы передаются на исследование и диагностику COVID-2019.
"Диагностические системы относительно коронавируса уже есть в Украине, они находятся в ЦОЗ, сейчас поступает новая партия, которая будет распространена в других вирусологических лабораториях Украины", - добавил Ляшко.
Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс.
Вот так и получается, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 в Украине не зафиксировано.
Хак от зебилов: не проверяешь - не имеешь подтверждений.
В чем преимущество такого подхода - официальных больных коронавирусом COVID-2019 всегда будет мало. Остальные умрут от неустановленной инфекции.
P.S. Зеленка не помогает
а если человек не был в Китае...но он побывал в аэропорту, где были пассажиры бывшие в Китае и словил там чью-то соплю...или ехал на такси, которое перед этим везла больного из аэропорта...или...ну хрен его знает где еще... но ведь он же не был в Китае...и при опросе так и скажет... значит его будут лечить (если успеют) от обычного от ОРВИ с осложнения ???
через то, что спереди, или через то, что сзади ?
-Підсудний, ви вбили цю людину?
-Нє!
-Ну на "нє" й суду немає!
Люди брешуть, це по-перше. По-друге одні щось забудуть сказать, бо не надають цьому значення, а інші ще й навигадують з пів вагону симптомів, бо вони "такі хворі, такі хворі, що хай Бог милує!"... І на останок питання: а нашо взагалі тоді тест-системи?
Поэтому тест-систем для вируса COVID-2019 в Украине по-прежнему нет.
Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
«Ну ты это, выздоравливай».
Аналогичной будет профилактика:
«Ну ты это, не болей».
Короче, если до Украины коронавирус дойдёт - шобы сбылся самый пессимистический прогноз касательно демографической дезинтеграции до 2050-го года ждать не придётся.