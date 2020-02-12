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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека

В Минздраве рассказали, как в Украине проводится диагностика случаев с подозрением на COVID-2019.

Об этом во время круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минздрав уже во второй раз обновил клиническое определение случая коронавирусной инфекции. И основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты, это опрос человека. Есть симптомы, которые характерны для большинства острых респираторных вирусных инфекций, поэтому исключительно симптоматично различить, это коронавирусная инфекция, либо это какая-то другая инфекция - достаточно сложно или невозможно. Поэтому, если есть симптомы тяжелого острого респираторного заболевания, а также в анамнезе - путешествие в КНР за последние 14 дней, когда появились симптомы, сразу человек становится вероятным переносчиком относительно появления острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом. И тогда включаются все алгоритмы реагирования: человек изолируется, изолируются его контакты, устанавливается медико-санитарное наблюдение, а биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование", - сказал Ляшко.

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В рамках исследования образцов, по словам Ляшко, сначала определяется наличие вирусов гриппа и других инфекций, затем образцы передаются на исследование и диагностику COVID-2019.

"Диагностические системы относительно коронавируса уже есть в Украине, они находятся в ЦОЗ, сейчас поступает новая партия, которая будет распространена в других вирусологических лабораториях Украины", - добавил Ляшко.

Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3175349
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине уже как год свой корона-сцаре-ослиный вирус.

P.S. Зеленка не помогает
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Треба провести опрос чєловєков центром Разумкова - ця організація дає точні дані...І помножити, про всяк випадок, на 0,888. Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 4617
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Коротше, хвороба є, а визначати не вміють. Чи й не дивина.
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Коротше, хвороба є, а визначати не вміють. Чи й не дивина.
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Ага, "биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование". Толку-то, если тестов на вирус COVID-2019 все равно нет.

Вот так и получается, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 в Украине не зафиксировано.

Хак от зебилов: не проверяешь - не имеешь подтверждений.
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А якщо хворий спілкувався з одним з тих кого з такою помпою евакуювали з Китаю?
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Если больной не был в Китае, а просто общался с тем, кто приехал из Китая, коронавирус COVID-2019 не подозревается, биологический материал на исследование не отправляется.

В чем преимущество такого подхода - официальных больных коронавирусом COVID-2019 всегда будет мало. Остальные умрут от неустановленной инфекции.
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Ну, гадаю, це не завадить ЗЕ! продати землю.
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або сумна історія як дві дівки обісцями преЗика МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 2608
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Треба провести опрос чєловєков центром Разумкова - ця організація дає точні дані...І помножити, про всяк випадок, на 0,888.
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В Украине уже как год свой корона-сцаре-ослиный вирус.

P.S. Зеленка не помогает
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то шо? срєдства на тест-сістєми освоєні, а опрєдєлять по анамнезу
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Десь Супрун потягнулася за цигаркою. Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 4474
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ой как интересно..
а если человек не был в Китае...но он побывал в аэропорту, где были пассажиры бывшие в Китае и словил там чью-то соплю...или ехал на такси, которое перед этим везла больного из аэропорта...или...ну хрен его знает где еще... но ведь он же не был в Китае...и при опросе так и скажет... значит его будут лечить (если успеют) от обычного от ОРВИ с осложнения ???
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Ты правильно понял. Но это не всё. Даже если человек был в Китае, и его "биологический материал" придется отправить на проверку, реально что-то проверять никто не будет: тест-систем все равно нет. Так что люди будет умирать от неустановленной инфекции, а Минздрав - повторять, что подтвержденных случаев в Украине нет.
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Ну Вы поняли Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 932 как как в Украине проводится диагностика случаев с подозрением на COVID-2019

Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 7734
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не совсем.

через то, что спереди, или через то, что сзади ?
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Нагадало анекдот:
-Підсудний, ви вбили цю людину?
-Нє!
-Ну на "нє" й суду немає!

Люди брешуть, це по-перше. По-друге одні щось забудуть сказать, бо не надають цьому значення, а інші ще й навигадують з пів вагону симптомів, бо вони "такі хворі, такі хворі, що хай Бог милує!"... І на останок питання: а нашо взагалі тоді тест-системи?
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Минздрав тоже так думает: "ну и зачем нам тест-системы"?

Поэтому тест-систем для вируса COVID-2019 в Украине по-прежнему нет.

Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
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Даже если и сделают тест, как вы лечить будете?На Украине лечить нечем. Ремдезивир только начал производить Китай.
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Лечить тоже будут словесным пожеланием дохтора:
«Ну ты это, выздоравливай».
Аналогичной будет профилактика:
«Ну ты это, не болей».
Короче, если до Украины коронавирус дойдёт - шобы сбылся самый пессимистический прогноз касательно демографической дезинтеграции до 2050-го года ждать не придётся.
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так это во всем мире так МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 4071.не бывает лекарств против вируса...только иммунитет.и вакцина,что разрабатывают-ею не лечат.можно буть,если получится-вакцинировать человека до заболевания.где то года через полтора...а до тех пор основной принциа-небалей
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Существуют противовирусные препараты. Конкретно против COVID-2019 помогают лекарства от СПИДа. Но для этого нужно поставить диагноз, во-первых. Во вторых, лекарств от СПИДа мало и они дорогие. Если что - достанутся только зеленскому с кодлой.
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есть хоть кто то,кто спид вылечил? МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 6282этими лекарствами...они только замедляют процесс.
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та ваще надо тестировать так: упал на улице-значит инфицирован...
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"основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты, это опрос человека" - если честно, я в аху-е!
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