 Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С такой инициативой на имя Киевского городского головы обратились Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти", - указывается в сообщении.
Инициаторы переименования считают, что такой шаг позволит почтить память жертв Бабиного Яра. Представители фонда также отмечают, что место трагедии ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, запланирована постройка Мемориального центра, в котором также будут функционировать музейная, образовательная и научно-исследовательская части. Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти.
Фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" также сообщил, что готов взять на себя все расходы, связанные с процессом переименования.
Вопрос о переименовании станции "Дорогожичи" был внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания пока не определена.
не ну я был прав - полные кретины !
- вы куда едете?
- на "Кладбище 4"
- а я выхожу раньше, на "Кладбище 3", разрешите пройти вперед
На Бабиному Яру.
Гут.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
Так думаю, що того, хто так називає місця, самого назвали якось не так - може Бубою чи Бабаєм, а може Ішаком Ішаковичем...
ох ЗЕльоные, ну и ЗЕльоные!
квартальщики !
наступна станція "Ба-а-а-бин Я-а-а-а-Р" !
ні, таки кретіни !
И я за ДОРОГОЖИЧИ!!!
Это тебе на раша тудей рассказали?
Дорогожичи!
Бабцин яр то для кошерных...
кретины
Існують навіть гіпотези про заснування Києва хазарами...
Теория о хазарском основании Киева
Обращают на себя внимание топонимы Киева связанные с евреями и хазарами.Так, само название Киев некоторые историки, как например Омельян Иосифович Прицак, сопоставляют с фамилией хазарского полководца Ахмада ибн Куйа[1].Другое средневековое название Киева - Самватас (Σαμβατας), которое зафиксировал в 10 в. византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении Империей» (около 948 года), вероятно хазарского происхождения, и переводится с хазарского языка как «Верхняя крепость», от тюркских слов sam- («высокий, верхний») и bat («сильный»). Некоторые исследователи сопоставляют название Самватас с легендарной Субботней рекой Самбатион (Sâmbătă - суббота), которая в еврейской мифологии протекала на краю земли в некой стране потерянных десяти Израильских колен[2].Самбат напоминает Шаббат. Похожие имена были и у хазар, например известна Субут - хазарская царевна в 798 году[3].
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0