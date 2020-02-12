EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Киевские новости
  938  41
Все про:Киев (18559) Метрополитен (659) переименования (559)

 Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА

Вопрос о переименовании станции метро "Дорогожичи" в Киеве вынесут на электронное голосование горожан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С такой инициативой на имя Киевского городского головы обратились Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти", - указывается в сообщении.

Инициаторы переименования считают, что такой шаг позволит почтить память жертв Бабиного Яра. Представители фонда также отмечают, что место трагедии ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, запланирована постройка Мемориального центра, в котором также будут функционировать музейная, образовательная и научно-исследовательская части. Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти.

Фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" также сообщил, что готов взять на себя все расходы, связанные с процессом переименования.

Вопрос о переименовании станции "Дорогожичи" был внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания пока не определена.

Также читайте: Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

Источник: https://censor.net.ua/n3175344
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а зачем??? Как вы лодку назовете... Уже и сюда память о калохвосте тулить... хотят праздновать - пускай празднуют... для памяти есть мемориалы... мне б и в голову не пришло назвать станцию метрополитена голодомором, прости господи...
 показать весь комментарий
 
Охренеть.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти Источник: https://censor.net.ua/n3175344

не ну я был прав - полные кретины !
 показать весь комментарий
 
 
а давайте все станции метро Киева переименуем в станцию "Кладбище"

- вы куда едете?
- на "Кладбище 4"
- а я выхожу раньше, на "Кладбище 3", разрешите пройти вперед Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА - Цензор.НЕТ 429
 показать весь комментарий
 
 
Ну а зачем??? Как вы лодку назовете... Уже и сюда память о калохвосте тулить... хотят праздновать - пускай празднуют... для памяти есть мемориалы... мне б и в голову не пришло назвать станцию метрополитена голодомором, прости господи...
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ложкин молодец добился
 показать весь комментарий
 
 
Хтось перейменовує без поетики й жанру. Або з помсти, або щоб усім на зло, бо інший так би не назвав. Є ще подібні варіанти - Чортова Діра, Срака-Мотика, Прокляте Місце. Оце б станції були, як у пеклі. До речі не Бабин Яр, а краще Бабайський яр, чи Яр Бабая.
Так думаю, що того, хто так називає місця, самого назвали якось не так - може Бубою чи Бабаєм, а може Ішаком Ішаковичем...
 показать весь комментарий
 
 
Уже и Дорогожичи не угодили(( в них то что комунистическое?
 показать весь комментарий
 
 
скорее славянское,а тренд сейчас другой
 показать весь комментарий
 
 
"...нам всім капець! поїзд далі не їде !"

ох ЗЕльоные, ну и ЗЕльоные!
квартальщики !
 показать весь комментарий
 
 
"проходимо у середуну вагонів, не затримуємось у дверях.."
 показать весь комментарий
 
 
Ще як,а якщо *по приколу*,за Бубочку ж *прикололись*.
 показать весь комментарий
 
 
боюсь що якщо назву станції буде промовляти по динамику антисеміт, станеться скандал з Ізраілем. Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА - Цензор.НЕТ 8822

наступна станція "Ба-а-а-бин Я-а-а-а-Р" !
ні, таки кретіни !
 показать весь комментарий
 
 
У Фьодорова офігенна діджиталізація-проголосують,як треба.
 показать весь комментарий
 
Не каждую дурацкую инициативу следует рассматривать. А если уж так приперло, то спросите киевлян, чтобы не облажаться в очередной раз.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж киянин, і я проти перейменування!
 показать весь комментарий
 
Перейменують в "Бабин Яр" - то реверанс розстріляним євреям...Перейменували в Степана Бандери - то реверанс тим ,хто тих євреїв розстрілював...Може,киянам варто перестати кланятись направо-наліво?..
 показать весь комментарий
 
Бандера лично растреливал?
Это тебе на раша тудей рассказали?
 показать весь комментарий
 
 
Идите в жорика со своим переименованием!!!
Дорогожичи!
Бабцин яр то для кошерных...
 показать весь комментарий
 
 
Жители Дорогожичей точно не проголосуют, есть две троллейбусные остановки Бабин Яр, есть огромный мемориальный комплекс Бабин Яр, есть стилистически оформленный парк, есть выстраданная поэма украинского поэта, кивелянина Кузнецова о Бабином Яре. Никто не забыт, ничто не забыто. Давайте снесем весь район где живут десятки тысяч людей, наставим семисвечников и назовем район Холокостом. А между тем местность Дорогожичи историческая и упоминались еще с конца 10 века. До сих пор нет общепринятого научного обьяснения этому слову, хотя оно точно было знаковым. Давайте стирать и дальше историческую память о Киевской Руси в угоду израильскому президенту, который приехал и проклинал украинцев с трибуны Верховной Рады. Руки прочь от Дорогожичей!
 показать весь комментарий
 
 
На черзі перейменування Києва у Самбатас, - хазарську назву Києва.
Існують навіть гіпотези про заснування Києва хазарами...
Теория о хазарском основании Киева
Обращают на себя внимание топонимы Киева связанные с евреями и хазарами.Так, само название Киев некоторые историки, как например Омельян Иосифович Прицак, сопоставляют с фамилией хазарского полководца Ахмада ибн Куйа[1].Другое средневековое название Киева - Самватас (Σαμβατας), которое зафиксировал в 10 в. византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении Империей» (около 948 года), вероятно хазарского происхождения, и переводится с хазарского языка как «Верхняя крепость», от тюркских слов sam- («высокий, верхний») и bat («сильный»). Некоторые исследователи сопоставляют название Самватас с легендарной Субботней рекой Самбатион (Sâmbătă - суббота), которая в еврейской мифологии протекала на краю земли в некой стране потерянных десяти Израильских колен[2].Самбат напоминает Шаббат. Похожие имена были и у хазар, например известна Субут - хазарская царевна в 798 году[3].
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
 показать весь комментарий
 
 
що це за ідіотизм? кому і чим не вгодили "дорогожичі"?
 показать весь комментарий
 
 
Це така асинхронна відповідь на декомунізацію. Не хотів би жити на вулиці гулаг або проспект соловки, чи площа розстріляного відродження.
 показать весь комментарий
 
Не ну тут уже перебор. Представляю как водила кричит Бабий Яр всем на выход... Как минимум несколько пенсионеров кондратий хватит
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх