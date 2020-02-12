 Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сказал он.
По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут, поскольку поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.
"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", - пояснил глава регулятора.
Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.
Слава Зеленському!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Объединили...
тому об"єднати їх змогли лище на одному папірці... ))))
вони ж включили дурня і зробили вигляд що не зрозуміли чому нарід химкнув...
не за кількість папірців підняли хай! а за сумми які в тих папірцях ...бо тим, хто обігіває газом там добавляється ще грн 300-450 на місяць...за нішо (окрім оплати кубів... ясно ж)
Ай, молодець!
т.е. ничего не отменилось ни система начислений ни обоснованность начислений..ни сумма...
а только бамажку сэкономили...
4.5 млн господарств ..Навіть по мініуму ...то добра сума набігає .
у кого лиш газ/пічка там 5-10 грн на місяць... то ще якось так-сяк терпимо (але коли на пів року наприклад на дачі і кубів 0 а ти всеж винен викладати ті нещасні грн...теж не весело)
а от ті хто обігріває газом той винен від 350 кожен місяць, навіть якщо літом готує на дворі на мазанці)))) - це нахабний грабіж !!!
никто и не подумал об этом плюсе ))))))
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там суммы за доставку у некоторых неподъемные...по 350 -500 в мес даже если не пользуешься газом, но зимой обогревался, накручивая кубы на счетчик... (и за кубы тоже... то отдельная плата)
летом - одно количество кубов, зимой (если отапливается дом - другое...в разы больше летнего...правильно? так вот для расчета за "доставку" сложили все кубы за год, разделили на 12 мес и умножили на коэффициент (от 0,70 до 3,20 в каждой обл. свой) и получается офигительная сумма (от 350 до 500 грн) и теперь весь этот год нужно платить каждый (!!!) месяц эту сумму (по одной платежке) плюс за кубы (естественно, по другой платежке)
були якісь копійки в тарифі (0,80-0,88 на ціну за 1 куб)
а тепер там така хитра математика... що ці копійки виросли у сотні (і кожен місяць, навіть якщо ви десь поїхали на пів року...а за доставку - платіть, хоча кубів - 0)
Уряд затвердив безвіз із Маршалловими островами
Кабінет міністрів України затвердив міжурядову угоду про скасування віз із Республікою Маршаллові острови.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Згідно з угодою, громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
"Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання угодою чинності", - зазначив прем'єр.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358484-urjad_zatverdiv_bezviz_iz_marshallovimi_ostrovami
не сумніваюся що українську землю будуть "купувати" жиДелі маршалових островів ...ніодна "цивілізована" держава не захоче відкрито приймати участь на початковому етапі цього шахрайства ...тому чекаємо на нових подвійних громадян зі всяких "папуасій"
Рехварматоры млять.
мы же думаем о Вас было 2 платежки но станет одна но два счета и банк за доставку газа в три грн возмет оплату 10 грн круто так кто на ком зарабатывает мудизм дня от ЗЕ притончика
За воду у нас в городе уже берут, потому, что 120 километров это вам не как либо шо, а еще уних, оказывается. стоимость электроэнергии подорожала, да зарплату работникмам они, о чудо, повышают... А нам - плати - уже больше 30-ти гривен... за куб.