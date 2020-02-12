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 В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, который обслуживал торговцев брендовой обувью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн 01

В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу физических лиц предпринимателей, осуществляющих торговлю брендовой обувью в торговых центрах, оказывали услуги по перемещению на таможенную территорию Украины товаров по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали группу подконтрольных компаний-нерезидентов, а также ряд предприятий-импортеров.

При растаможивании импортированного товара злоумышленники предъявляли на таможне контракты на поставку обуви, заключенные не с известными иностранными компаниями, а поддельные контракты, заключенные между подконтрольными нерезидентнами и импортерами. Вместе с тем в таможенные декларации вносились недостоверные сведения о таможенной стоимости товара, которую занижали более чем в 10 раз. 

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн 02

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Растаможенную продукцию передавали заказчикам минимизации – ФЛП, которые рассчитывались с фигурантами наличными, а документально отражали продажу товаров в адрес подконтрольных ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 года объем продукции, перемещенной на таможенную территорию Украины с занижением таможенной стоимости, составил более 76 млн гривен.

На основании решений суда были проведены обыски в офисных, складских и торговых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их жительства и в их автомобилях.

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн 03

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В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн 04

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 тыс. 176 пар брендовой обуви без документов о происхождении стоимостью около 4 млн гривен, неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 10 млн 386 тыс. гривен, печати иностранных предприятий, а также флеш накопители, жесткие диски, трудовые книжки подконтрольных ФЛП, черновые записи и дугие доказательства незаконной деятельности.

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн 05

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175340
 
 
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как жеж ленка теперь без брендовых шлепанцев? В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн - Цензор.НЕТ 3591
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Отлично. Теперь будет обувь по цене космолёта)))
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Средняя цена за пару-ок.200гривен.брЭЭЭндовая обувка
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"В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей..."

А організатори цієї схеми ліквідовані? Чи їм сказали щоб більше так не робили або не попадались?
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