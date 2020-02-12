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 Политика Украины, Общество
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Все про:перевозки (361) протест (4626) разрешение (78) дальнобойщики (38) Гончарук_Алексей (688)

 Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет

Правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.

Об этом заявил во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", - подчеркнул Гончарук.

Премьер объяснил, что ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. По его словам, сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.

"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - сказал Гончарук.

Смотрите также: Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, сегодня с утра дальнобойщики пикетируют Кабмин с рядом требований. В их числе отмена взвешивания фур, увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализация разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175337
 
   
 Топ комментарии
 
не знаешь тему - не говори. система выдачи разрешений была построена на откатах и кумовстве. дороги разбиваются перегруженными вдвое траками и теперь они конечно вопят о произволе. попробуй в Польше проехать с перегрузом - штраф такой, что мама не горюй.
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Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 6127 молодец Гончарук .. - дави их блд...

Сделайте их разом....
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молодці - команда Зеленського перша , яка реально бореться з корупцією ! Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 43
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Маладєць!!!! Наватор!!!! Угробимо економіку, але створимо дупіту в смартфоні.
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не знаешь тему - не говори. система выдачи разрешений была построена на откатах и кумовстве. дороги разбиваются перегруженными вдвое траками и теперь они конечно вопят о произволе. попробуй в Польше проехать с перегрузом - штраф такой, что мама не горюй.
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Перегруз более чем на тонну надо помимо штрафа ещё и водила принудительно 3-4 недели работ по ремонту дороги .
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При чем здесь перегруз к выдаче лицензий?
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Они так же против взвешивания митинговали
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у перевізників загалом 16 вимог. Вони адресовані прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і стосуються кадрової політики. Зокрема, протестувальники вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3175234
а назва статті: Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія.

маніпуляції для доведення до кипіння та Г+Г ні до чого?
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зебилам надо же что то писать, пока их кумиры перенаправляют денежные потоки в свой карман
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дебилу бессонице..порохоботу засранному...вот таких половить и на ремонт дороги лет на 5..
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удмуртъ. какая нах. "экономика"? у тебя горячка?
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Арестовать нескольких бизнесменов на которых работаю данные перевозчики, впаять попытку свержения власти и делов. Жаль власть импотентная!
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ти чо, касап?
Нє, то шо зебіл - понятно...
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Клоун зеля, прорашистский мафиоза ермак, хранитель водопроводного крана арахамия и этот еще... кунсткамера.
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не будет/ на втором дыхании продолжает обещать Гончарук.
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Он хотел сказать "Самоката не будет" Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 7856
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молодец Гончарук .. - дави их блд...

Сделайте их разом....
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Угомонитесь тролли давильщики, а +2400 грн. за то чтобы вписать ГБО (газ) в техпаспорт автомобиля, не корупционная ли схема? Или это "покращення"?
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так вродь вони вимагають дозволити вагонам по 60тн кататись по автобанам...
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молодці - команда Зеленського перша , яка реально бореться з корупцією ! Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 43
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так и есть..- и результат виден..
доходы бюджета растут, производство растет, инвестиций валом, зарплаты и все остальное на подъеме...
МВФ предлагает деньги, но нам они не нужны..
Скоро будет совсем хорошо....




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которая возглавила коррупцию и пустила её на новый виток
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Тебе пора уже засыпать,если ты только попи-ть,дак непиши херни,а Зеленский точно что хочет чтобы был порядок.
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если бы ЗЕ хотел чтобы был порядок то он бы его наводил а не крышивал своих друганов! уже скольких ловили и за руку и за я зык и что хоть кого то наказали да даже просто уволили?!! нет им премии начислили по 100тыс ХА ХА ХА!!
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Короче...
Усем платить и молчать!)))
Теперь вам уже не будет как при БАРЫГЕ против которого вы голосовали))))
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Все кто еще не растаможил свои евро тазики и не поставил кас аппарат...ПРИГОТОВИТСЯ!))))
ВЫ СЛЕДУЮЩИЕ!))))

НУ ШО?
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?)))))
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У меня знакомый из секты ЗЕ и хуже не будет, работает на грузовике возит зерно с полей сам говорит перегруз страшный чтобы что-то заработать себе.При этом клял Порошенко и гройсмана за разбитые дороги...
Зебилы сэр....
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а у меня бабушка говорила что в ты рот долбишся!!
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Твоя бабушка тебя имела в виду!))))
Горемыка))))
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та нет бабушка (не моя просто знакомая бабушка) именно ЛОХОВ имелла ввиду! А Я НЕ ЛОХ 42 ЛЕТНИЙ!!
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""Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - сказал Гончарук."
Ха!
Если это правда - люто плюсую!
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На жаль, неправда.

Малєнькій перевозчік міг взяти дозволи тільки при умові, що у нього машини Євро-5 і вище (а таких днем з вогнем нема, країна бідних, всі експлуатують хлам, який доїжджає другий десяток років після поляків), а також В ТІЙ КІЛЬКОСТІ, які вони могли взяти минулого року.

Отже, якщо минулого року він півроку з липня простояв і зробив лише скажімо 10 рейсів навесні, то на цілий 2020 рік (при умові машини Євро-5 і вище) йому відвалили 10 поїздок. Ну, січень можна було святкувати (є за що, заробили, правда?), перша поїздка - лютий.

А тут гоп - дозвіл є, але використати його можна тільки за умови, що треба брати експорт. А де той експорт? Економіка в дупі. Ні, в сраці. Вони би поїхали на пусто забирати імпорт - але не можна. Дозвіл взяв - використати не можеш.

Коротше, початок 90-х скоро нам покажеться раєм, коли народ трохи проїсть старі заощадження, зроблені за бджолярської, бандитської і барижної влади.

Дозвола забрали великі "системні" перевізники, тобто фірми, які накупили сотні фур за гроші олігархів і корупціонерів. Тепер вони ПОВНІСТЮ витіснять малий бізнес. Ситуація як в росії 1:1.
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Ну так не сиди, а напиши толково и обосновано, страницы две, и отправь зверненя громадан Гончаруку.
Если посеять - может вырастит, а может и нет. А вот если не посеять - не вырастит точно!
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Отменить взвешивание фур это перебор, они гробят все дороги в Украине, вообще должны оплатить ремонт. С разрешениями не ясно, вообще-то если есть условия для задержки выдачи, то это наоборот коррупционная составляющая.
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Ок, то треба приватизувати дороги. А так то - маячня.
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Та чхав Гончарук на них. Прокуратура в кишені, суди в кишені. Він що, фур не бачив? Воно невчене ,і як то кажуть, без понять. Не ті методи. От наприклад якщо з базуки пальнути у вікно його кабінету, то профан отямиться.
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2,8 грн на місяць Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 7938 (виходячи з величини річної замовленої потужності 39 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;8,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 126 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;21,9 грн на місяць Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет - Цензор.НЕТ 7938 (виходячи з величини річної замовленої потужності 314 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.
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ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ ПОТОМУ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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Очень интересно чьи автофирмы получат дозвола.
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а за зимой настанет лето - вы только верьте в это)))))))))
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я понял, теперь в Украине все должны намазывать на хлеб электронную систему Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде - Цензор.НЕТ 2977
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Відкату не буде,поки не буде відкату! - сказав Гончарук і покотився на самокаті...
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напоминает забастовки евробляхеров халявщиков,которые тоже не хотят платить по счетам,у нас повсюду такое твориться,во всех сферах
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платят токо ЛОХИ
конкретные пацаны просто посылают всех нахер ой т.е. в суд!!
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успокойся дружок,заплатишь все до копейки,это тебе не на цензоре комменты строчить,когда возьмут за жопу сразу побежишь к мамке под юбку плакаться,но будет поздно
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ну когда возьмут тогда и поговорим, а пока что будем посмотреть как ЛОХИ ПЛАТЯТ!!
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Я вважаю, що все правильно роблять, а розрахунки повинні бути з двох платіжок, включаючи "за користування напрямком руху" - на одному аркуші. Ну, так як за комуналку. І ще - розраховуватись конями - скільки кінських сил, стільки і коней. Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде - Цензор.НЕТ 570
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В ЧЕМ НАГНУЛИ? ТЕМ ЧТО ПЕРЕВЕЛИ БУМАЖНУЮ ВОЛОКИТУ С ЗАНОСАМИ В КАБИНЕТ В ЦИФРОВОЙ СЕРВИС БЕЗ УЧАСТИЯ КАБИНЕТНЫХ ЦАРЬКОВ ПРИВЫКШИХ К ОТКАТАМ?
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а ты больше верь тому что гончарук врет! вот говорил что платежки понизят а тут раз и пришли платежки и ооо жопа не понизили! теперь говорит что что то куда то перевели а тут раз пришли водители и сказали неа не перевели! ты кому веришь? я верю водилам!!
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За всё по этой теме сказать не могу, но по поводу взвешивания и перегрузки фур, то я полностью согласен.
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Я читал, для меня тема грузоперевозки далека, но как водитель легкового автомобиля я полностью согласен что перегрузки фур не допустимы, поэтому только через весы.
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Нагнітання та маніпулювання- це все, що зараз твориться... Наскільки відомо мені, саме ці перевізники, що пікетують і ті, кого маєте на увазі ви- це дві великі різниці. Запасаємось попкорном та слідкуємо за маніпуляціями разом.
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Чому євробляхарям можна а каміонщикам ні...?
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а почему министрам можно а евробляхерам неззя?!!
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Що можно? закінчуй, москалику, коли вже почав...
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министрам можно себе машины европейские покупать без налогов и акцизов а евробляхерам неззя!!
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Міністри їздять на номерах країн світу?
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Це твій доказ? Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде - Цензор.НЕТ 144 каміонщики і всі українці мають право насрати на українські закони так само як це дозволила зевлада євробяхарям...
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да каждый Украинец имеет право насрать на законы (любые) после того как на них насрала власть!!
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Але нова нова влада чомусь дозволила лише вам, євроблядям...
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Як це відкатів не буде, сказав Віталік.
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Ага, за всі грьобані дороги в Україні дальнобой винуватий!
Всі дороги в Україні від СРСР прийшли в спадок!
Нормальні дороги,побудовані на передових технологіях, від великоваговиків не зруйнуються!!!
Отак Гончаруки і будуть ставить раком народ, сьогодні дальнобой, завтра підприємців, а післязавтра освітян!
Головне по черзі, а не всіх разом, щоб раділи, що сьогодні не мене!!!!
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60-70 тон зерна тянет каМазота в жару а каких накуй шпаклёвке речь окопы после него ! На весовой 200 и тяни ногу дальше..Тут на все 100 за!
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свічка



Гончарук в масовці старого ток-шоу Пальчевського.)))

Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде - Цензор.НЕТ 8577
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Гройсман на дві голови вище ніж Гончарук, чисто по розуму і по професійному рівні.
Я не любитель Гройсмана, но это факт.
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о означає скасувати зважування фур?Вообще оху..ли!!! давайте завтра отменим ограничение скорости на дорогах Киева
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Знакомьтесь, шут Митрофанушка - премьер-министр без роду и племени Февраль 12, 2020Без рубрикиКомментарии

Никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…
Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.
В тему:
Как Гончарук в юности шабашил на телемассовках и митингах. Видео
А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
Вот оно то самое классическое в реалиях: кто был ничем, тот станет всем). По/нашему, правда, это называется «крутые социальные лифты эпохи Владимира Александровича». Потому что сколько нынче бесполезных, но агрессивных и злобных митрофанушек забивают своими регулярными и частыми отходами правительственные канализации?)…
Гончарук в телевизионной позе олиго/куколки - это и есть содержание нашей нынешней большой политики. Даже скандалы, в которые раз за разом попадает тот же Гончарук, постыдные, инфантильные, брезгливые.
Вымышленные дипломы, вымышленная биография, вымышленные работы - пустота пустотой. Но с потрясающе искренним идиотизмом в глазах.
И? А ничего. Главное ведь сейчас вовремя оказаться в нужном месте. Выглядеть при этом достаточно глупо, но инициативно. И обязательно иметь весьма циничных теневых лоббистов, которые готовы откровенно поржать над страной…
Безусловно, Гончарук - это совсем не про профессионализм, понимание и реальную карьеру.
Безусловно, Гончарук не делал никакой карьеры ни в политических партиях, ни в общественных движениях, ни в целом в политике.
Безусловно, Гончарук - это мальчик, который «подай/«принеси.
И безусловно, нам нужно было попробовать такого мальчика в качестве премьера. Для того чтобы доказать - абсурд бывает бесконечным.
Просто необходимо помнить - никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Кадровая политика так и осталась в режиме «о, а это ведь неплохой парень. Смотри, какое у него рыльце смешное. Может, премьером?»
Подобная кадровая идеально подходит, если вы решили все превратить в аттракцион. Но если президент понимает все полноту собственной ответственности (не сегодня, на пике популярности, но завтра - на пике общественного презрения), он бы потребовал детальное досье на Гончарука - «что, когда и как было в его подчинении, какие результаты и реальные достижения он имеет». Без этого ведь никак.
Но президент этого не делает. И не только по Гончаруку. А вообще по всем…
Потому что… безразлично…
***
Блин, ну Зеленский и понабирал - сплошь одни шуты и скоморохи в правительстве, в ОП, во фракции «Слуга народа» в Раде…
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Как Гончарук в юности шабашил на телемассовках и митингах. Видео Февраль 12, 2020Без рубрикиКомментарии
Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде - Цензор.НЕТ 2995Как только сейчас выяснилось, 5 июня 2012 года Алексей Гончарук (ему на тот момент было 27 лет) принимал участие в собрании инвесторов у здания Администрации президента на улице Банковой.
Об этом сегодня рассказывает издание «Страна».
Алексей Гончарук митингует, фото: 5.ua
Сюжет с этого мероприятия, который пришелся на момент правления страной Виктора Януковича, разместил «5 канал», что принадлежит народному депутату Петру Порошенко, на своем Youtube-канале.
Гончарук кричал в мегафон «Верните наше жилье!», а другие участники создавали шумовые эффекты пластиковыми бутылками, в которые насыпали монеты.
Митинг под АП в 2012 году, видео: 5.ua
Также Алексей, которого протитровали участником акции, дал комментарий журналисту, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов. Скорее всего речь идет о частных инвесторах, которые вложились в новострои.
В тему - Злостный неплательщик. На премьер-министра Гончарука и его семью подавали в суд из-за долгов за коммуналку
«Проблема на сегодняшний день есть одной из масштабных в Украине. 120-300 тысяч семей, триста тысяч семей - вдумайтесь в эту цифру. Это большой электорат. Это большое количество людей. Это большой город областного значения почти. Поэтому игнорировать проблему такого масштаба президент не может, как орган государственной власти», - сказал он.
Митингующего Гончарука, конечно же обсуждают в социальных сетях.
«А наш премьер-министр был еще тот гончарук, в смысле - «активист». Ничем не брезговал», - пишет Сергей Соловей, бывший замглавы Полтавской облгосадминистрации.
Но и это еще не все. Алексей Гончарук в юношестве не только ходил под стены АП, но и сидел в студии телеканала «Интер» среди массовки, которую набирают за символическую оплату.
В тему - Приплыли. Будущий премьер Гончарук еще в апреле «дякувал» Порошенко
20 июня 2012 года на канал телеведущего Андрея Пальчевского в Youtube залили 18 выпуск программы «Пр життя» под названием «Прыжок Спайдермена».
«Про життя», 2012 год, видео: youtube.com
В студии, где среди зрителей сидел будущий премьер-министр? обсуждали юношу, который в костюме Человека-паука прыгнул в Днепр с крыши вагона метро.
Алексей Гончарук и Андрей Польчевский, фото: youtube.com
Алексей Гончарук в яркой полосатой рубашке сидел в первом ряду и реагировал на происходящее в студии, однако, ничего не комментировал.
Сегодня журналист издания попыталась выяснить, что он делал среди массовки ток-шоу на телеканале.
«До побачення!» - ответил премьер и быстро ушел с пресс-конференции.
***
Вверху - фотожаба от политолога Дмитрия Корнейчука
Да уж, президент - комик по профессии, премьер-министр - клоун по натуре. Сладкая парочка…
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Так и не понял чего хотели перевозчики...
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