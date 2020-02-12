 Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет

Об этом заявил во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", - подчеркнул Гончарук.
Премьер объяснил, что ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. По его словам, сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.
"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - сказал Гончарук.
Напомним, сегодня с утра дальнобойщики пикетируют Кабмин с рядом требований. В их числе отмена взвешивания фур, увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализация разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.
а назва статті: Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія.
маніпуляції для доведення до кипіння та Г+Г ні до чого?
Нє, то шо зебіл - понятно...
Сделайте их разом....
доходы бюджета растут, производство растет, инвестиций валом, зарплаты и все остальное на подъеме...
МВФ предлагает деньги, но нам они не нужны..
Скоро будет совсем хорошо....
Усем платить и молчать!)))
Теперь вам уже не будет как при БАРЫГЕ против которого вы голосовали))))
ВЫ СЛЕДУЮЩИЕ!))))
НУ ШО?
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?)))))
Зебилы сэр....
Горемыка))))
Ха!
Если это правда - люто плюсую!
Малєнькій перевозчік міг взяти дозволи тільки при умові, що у нього машини Євро-5 і вище (а таких днем з вогнем нема, країна бідних, всі експлуатують хлам, який доїжджає другий десяток років після поляків), а також В ТІЙ КІЛЬКОСТІ, які вони могли взяти минулого року.
Отже, якщо минулого року він півроку з липня простояв і зробив лише скажімо 10 рейсів навесні, то на цілий 2020 рік (при умові машини Євро-5 і вище) йому відвалили 10 поїздок. Ну, січень можна було святкувати (є за що, заробили, правда?), перша поїздка - лютий.
А тут гоп - дозвіл є, але використати його можна тільки за умови, що треба брати експорт. А де той експорт? Економіка в дупі. Ні, в сраці. Вони би поїхали на пусто забирати імпорт - але не можна. Дозвіл взяв - використати не можеш.
Коротше, початок 90-х скоро нам покажеться раєм, коли народ трохи проїсть старі заощадження, зроблені за бджолярської, бандитської і барижної влади.
Дозвола забрали великі "системні" перевізники, тобто фірми, які накупили сотні фур за гроші олігархів і корупціонерів. Тепер вони ПОВНІСТЮ витіснять малий бізнес. Ситуація як в росії 1:1.
Если посеять - может вырастит, а может и нет. А вот если не посеять - не вырастит точно!
конкретные пацаны просто посылают всех нахер ой т.е. в суд!!
Всі дороги в Україні від СРСР прийшли в спадок!
Нормальні дороги,побудовані на передових технологіях, від великоваговиків не зруйнуються!!!
Отак Гончаруки і будуть ставить раком народ, сьогодні дальнобой, завтра підприємців, а післязавтра освітян!
Головне по черзі, а не всіх разом, щоб раділи, що сьогодні не мене!!!!
Igor MatvijkoОдно фотоПубликация Добавить в подборкуещё
свічка
Гончарук в масовці старого ток-шоу Пальчевського.)))
Я не любитель Гройсмана, но это факт.
Никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…
Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.
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А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
Вот оно то самое классическое в реалиях: кто был ничем, тот станет всем). По/нашему, правда, это называется «крутые социальные лифты эпохи Владимира Александровича». Потому что сколько нынче бесполезных, но агрессивных и злобных митрофанушек забивают своими регулярными и частыми отходами правительственные канализации?)…
Гончарук в телевизионной позе олиго/куколки - это и есть содержание нашей нынешней большой политики. Даже скандалы, в которые раз за разом попадает тот же Гончарук, постыдные, инфантильные, брезгливые.
Вымышленные дипломы, вымышленная биография, вымышленные работы - пустота пустотой. Но с потрясающе искренним идиотизмом в глазах.
И? А ничего. Главное ведь сейчас вовремя оказаться в нужном месте. Выглядеть при этом достаточно глупо, но инициативно. И обязательно иметь весьма циничных теневых лоббистов, которые готовы откровенно поржать над страной…
Безусловно, Гончарук - это совсем не про профессионализм, понимание и реальную карьеру.
Безусловно, Гончарук не делал никакой карьеры ни в политических партиях, ни в общественных движениях, ни в целом в политике.
Безусловно, Гончарук - это мальчик, который «подай/«принеси.
И безусловно, нам нужно было попробовать такого мальчика в качестве премьера. Для того чтобы доказать - абсурд бывает бесконечным.
Просто необходимо помнить - никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Кадровая политика так и осталась в режиме «о, а это ведь неплохой парень. Смотри, какое у него рыльце смешное. Может, премьером?»
Подобная кадровая идеально подходит, если вы решили все превратить в аттракцион. Но если президент понимает все полноту собственной ответственности (не сегодня, на пике популярности, но завтра - на пике общественного презрения), он бы потребовал детальное досье на Гончарука - «что, когда и как было в его подчинении, какие результаты и реальные достижения он имеет». Без этого ведь никак.
Но президент этого не делает. И не только по Гончаруку. А вообще по всем…
Потому что… безразлично…
***
Блин, ну Зеленский и понабирал - сплошь одни шуты и скоморохи в правительстве, в ОП, во фракции «Слуга народа» в Раде…
Как только сейчас выяснилось, 5 июня 2012 года Алексей Гончарук (ему на тот момент было 27 лет) принимал участие в собрании инвесторов у здания Администрации президента на улице Банковой.
Об этом сегодня рассказывает издание «Страна».
Алексей Гончарук митингует, фото: 5.ua
Сюжет с этого мероприятия, который пришелся на момент правления страной Виктора Януковича, разместил «5 канал», что принадлежит народному депутату Петру Порошенко, на своем Youtube-канале.
Гончарук кричал в мегафон «Верните наше жилье!», а другие участники создавали шумовые эффекты пластиковыми бутылками, в которые насыпали монеты.
Митинг под АП в 2012 году, видео: 5.ua
Также Алексей, которого протитровали участником акции, дал комментарий журналисту, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов. Скорее всего речь идет о частных инвесторах, которые вложились в новострои.
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«Проблема на сегодняшний день есть одной из масштабных в Украине. 120-300 тысяч семей, триста тысяч семей - вдумайтесь в эту цифру. Это большой электорат. Это большое количество людей. Это большой город областного значения почти. Поэтому игнорировать проблему такого масштаба президент не может, как орган государственной власти», - сказал он.
Митингующего Гончарука, конечно же обсуждают в социальных сетях.
«А наш премьер-министр был еще тот гончарук, в смысле - «активист». Ничем не брезговал», - пишет Сергей Соловей, бывший замглавы Полтавской облгосадминистрации.
Но и это еще не все. Алексей Гончарук в юношестве не только ходил под стены АП, но и сидел в студии телеканала «Интер» среди массовки, которую набирают за символическую оплату.
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20 июня 2012 года на канал телеведущего Андрея Пальчевского в Youtube залили 18 выпуск программы «Пр життя» под названием «Прыжок Спайдермена».
«Про життя», 2012 год, видео: youtube.com
В студии, где среди зрителей сидел будущий премьер-министр? обсуждали юношу, который в костюме Человека-паука прыгнул в Днепр с крыши вагона метро.
Алексей Гончарук и Андрей Польчевский, фото: youtube.com
Алексей Гончарук в яркой полосатой рубашке сидел в первом ряду и реагировал на происходящее в студии, однако, ничего не комментировал.
Сегодня журналист издания попыталась выяснить, что он делал среди массовки ток-шоу на телеканале.
«До побачення!» - ответил премьер и быстро ушел с пресс-конференции.
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Вверху - фотожаба от политолога Дмитрия Корнейчука
Да уж, президент - комик по профессии, премьер-министр - клоун по натуре. Сладкая парочка…