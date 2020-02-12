 Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет

Об этом заявил во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", - подчеркнул Гончарук.

Премьер объяснил, что ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. По его словам, сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.

"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - сказал Гончарук.

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Напомним, сегодня с утра дальнобойщики пикетируют Кабмин с рядом требований. В их числе отмена взвешивания фур, увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализация разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.