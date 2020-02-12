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 Политика Украины
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 За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора

За четыре месяца работы в 2019 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес два приговора.

Об этом 12 февраля проинформировал сайт суда, передает Цензор.НЕТ.

"С 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступили 205 уголовных производств. Из них 50 уголовных производств направлены по подсудности и вынесены два приговора. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступили 3628 ходатайств, жалоб и заявлений", – сказано в сообщении.

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По данным ВАКС, с 1 января по 7 февраля 2020 года на его рассмотрение поступило 20 уголовных производств.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3175335
 
 
 Топ комментарии
 
2 решения за 4 месяца...
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора - Цензор.НЕТ 388
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203 дела из 205 суд закрыл или подвесил
о чем еще можно говорить? это жопа просто
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я тебе шо Сытник или Холодницкий?
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит
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2 решения за 4 месяца...
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора - Цензор.НЕТ 388
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А нахрєна вони потрібні з таким ККД? Дешевше для бюджета взагалі не судити корупціонерів.Абсурд і ідіотизм на державному рівні
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1. Ермака (который рассказывал, что в войне виноват не путин, а Порошенко) назначили главой ОП.
2. Высший Антикоррупционный Суд снял заочный арест с Клюева (здорово, что у нас, наконец, есть "антикоррупционный суд", да?)
3. Благодаря "рішучім діям" зеленого ОГПУ - ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого.
4. Вернувшиеся "беркутовцы", р@сстреливавшие Майдан, - гуляют на свободе "під особисте зобов'язання".
Антоненко, Кузьменко и Грищенко - по высосанным из пальца обвинениям сидят в СИЗО.
5. ПреЗедент верит путину - что тот "хочет закончить войну", но не верит данным украинской разведки.
6. После УВЕЛИЧЕНИЯ кол-ва @бстрелов от оккупанта и УВЕЛИЧЕНИЯ числа наших ж&ртв - войска на Донбассе собираются "разводить" ЕЩЕ В ТРЕХ точках.
UPD. От "слуг" в ТРЕТИЙ раз прозвучало предложение "дать воду в Крым"
"какой чудесный день"+
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Вторым будешь, почему Штепа не сидит, 5 лет прошло, кому премию?
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Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС
https://censor.net.ua/n3175177
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И приговоры скорее всего либо оправдали, либо штраф.
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целых два приговора в самой корупциооной стране европы
хотелось бы знать что сделали эти два мерзавца и какое наказание за это понесли
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Я б сказав: найкорупційніша в галактичній системі.
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203 дела из 205 суд закрыл или подвесил
о чем еще можно говорить? это жопа просто
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Там тієї коруції на двох максимум тисяч на 20, 30.Дешевше було і не починати.
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Первым будешь ты, отвечай прямо, почему Штепа не сидит, 5 лет прошло?
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я тебе шо Сытник или Холодницкий?
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит
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Вопросов нету, резюме, порядка не было, нету и видать не будет.
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Цілих два вироки за чотири місяці...Така продуктивність прямою дорогою веде до створення суду Лінча - простого,результативного і надзвичайно дешевого...
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Гора родила мышь. Как уже всё провонялось в "датском королевстве".
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За 4 месяца два приговора? А за что вообще получают деньги от нас с вами эти так называемые "судьи" антикоррупционного суда? Тратить на таких судей деньги-это все равно,что выбрасывать их в форточку.
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