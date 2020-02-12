 За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора

Об этом 12 февраля проинформировал сайт суда, передает Цензор.НЕТ.
"С 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступили 205 уголовных производств. Из них 50 уголовных производств направлены по подсудности и вынесены два приговора. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступили 3628 ходатайств, жалоб и заявлений", – сказано в сообщении.
По данным ВАКС, с 1 января по 7 февраля 2020 года на его рассмотрение поступило 20 уголовных производств.
Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 г.
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам
2. Высший Антикоррупционный Суд снял заочный арест с Клюева (здорово, что у нас, наконец, есть "антикоррупционный суд", да?)
3. Благодаря "рішучім діям" зеленого ОГПУ - ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого.
4. Вернувшиеся "беркутовцы", р@сстреливавшие Майдан, - гуляют на свободе "під особисте зобов'язання".
Антоненко, Кузьменко и Грищенко - по высосанным из пальца обвинениям сидят в СИЗО.
5. ПреЗедент верит путину - что тот "хочет закончить войну", но не верит данным украинской разведки.
6. После УВЕЛИЧЕНИЯ кол-ва @бстрелов от оккупанта и УВЕЛИЧЕНИЯ числа наших ж&ртв - войска на Донбассе собираются "разводить" ЕЩЕ В ТРЕХ точках.
UPD. От "слуг" в ТРЕТИЙ раз прозвучало предложение "дать воду в Крым"
"какой чудесный день"+
https://censor.net.ua/n3175177
хотелось бы знать что сделали эти два мерзавца и какое наказание за это понесли
о чем еще можно говорить? это жопа просто
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит