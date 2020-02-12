 Зрады нет, но осадочек остался, - "слуга народа" Арахамия об аресте завода "Океан" в Николаеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Hubs" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"ОГП арестовал завод "Океан" на основании одного из документов, который Медяник отдал. Там насколько мы разобрались (я не будут утверждать, что это 100% объективное расследование) но из того, что мы увидели, в переписке, то совпали интересы юридической компании, которая, очевидно, хотела там что-то заработать для своих клиентов, и государства. Потому что юридическая компания преследовала интересы по защите интересов государства. Параллельно бенефициарами могли выступать другие лица. Учитывая, что во главе этой истории были интересы государства, то какие еще параллельные действия, которые в переписке были затронуты, мы даже уже не разбирались", - рассказал Арахамия.

Арахамия рассказал, что ситуация с перепиской Вячеслава Медяника рассматривалась на заседании фракции "Слуга народа".

По его словам, Медяник показал переписку.

"Мы даже без предупреждения с ним созвонились по громкой связи и поговорили с ним. И в общем-то его версия подтвердилась. Что так оно и было. Мы приняли решение, что инцидент исчерпан, но на будущее его, понятное дело, предупредили, отругали и так далее. И начали двигаться дальше. ... Зрады как таковой сильной нет никакой, но на будущее все равно осадочек остался. Поэтому условно мы сделали Медянику предупреждение и сказали, если такое будет повторяться, то будем предпринимать какие-то более радикальные меры", - отметил Арахамия.

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Напомним, 16 октября было обнародовано фото телефона народного депутата Вячеслава Медяника, который якобы обсуждал с кем-то, подписанным как "Саша Яровой", сотрудничество с прокурорами.

В частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

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