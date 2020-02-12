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 Политика Украины
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Все про:арест имущества (207) Арахамия (238) Медяник Вячеслав (13) Судостроительный завод "Океан" (4)

 Зрады нет, но осадочек остался, - "слуга народа" Арахамия об аресте завода "Океан" в Николаеве

Офис Генерального прокурора инициировал арест завода на основании документов, предоставленных нардепом Вячеславом Медяником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Hubs" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"ОГП арестовал завод "Океан" на основании одного из документов, который Медяник отдал. Там насколько мы разобрались (я не будут утверждать, что это 100% объективное расследование) но из того, что мы увидели, в переписке, то совпали интересы юридической компании, которая, очевидно, хотела там что-то заработать для своих клиентов, и государства. Потому что юридическая компания преследовала интересы по защите интересов государства. Параллельно бенефициарами могли выступать другие лица. Учитывая, что во главе этой истории были интересы государства, то какие еще параллельные действия, которые в переписке были затронуты, мы даже уже не разбирались", - рассказал Арахамия.

Арахамия рассказал, что ситуация с перепиской Вячеслава Медяника рассматривалась на заседании фракции "Слуга народа".

По его словам, Медяник показал переписку.

"Мы даже без предупреждения с ним созвонились по громкой связи и поговорили с ним. И в общем-то его версия подтвердилась. Что так оно и было. Мы приняли решение, что инцидент исчерпан, но на будущее его, понятное дело, предупредили, отругали и так далее. И начали двигаться дальше. ... Зрады как таковой сильной нет никакой, но на будущее все равно осадочек остался. Поэтому условно мы сделали Медянику предупреждение и сказали, если такое будет повторяться, то будем предпринимать какие-то более радикальные меры", - отметил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

Напомним, 16 октября было обнародовано фото телефона народного депутата Вячеслава Медяника, который якобы обсуждал с кем-то, подписанным как "Саша Яровой", сотрудничество с прокурорами.

В частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3175333
 
 
 Топ комментарии
 
кто бы уже про зраду пиздякал
в крым его отправьте, моршинской торговать
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Ты не слуга народа- ты...ГОВНЮК!
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кто бы уже про зраду ********
в крым его отправьте, моршинской торговать
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После Арахамии откровений уже ждешь, когда он сам в политический осадочек выпадет.
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Никогда не был антисемитом и тем более поклонником "арийский" идей, но вся это неукраинская мерзская шушара, считающая своим долгом разрушить и уничтожить Украину, просто зае... уже. арахамия, чурка абхазская, ты уже, падаль, своей стране помог, пришел в Украину? Торгуй, кремлевская шваль, ************ в своей "процветающей" абхазии!
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Крымнашевец, чьи тупые безголосые песни по неизвестной причине показывают украинские каналы
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1. Ермака (который рассказывал, что в войне виноват не путин, а Порошенко) назначили главой ОП.
2. Высший Антикоррупционный Суд снял заочный арест с Клюева (здорово, что у нас, наконец, есть "антикоррупционный суд", да?)
3. Благодаря "рішучім діям" зеленого ОГПУ - ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого.
4. Вернувшиеся "беркутовцы", р@сстреливавшие Майдан, - гуляют на свободе "під особисте зобов'язання".
Антоненко, Кузьменко и Грищенко - по высосанным из пальца обвинениям сидят в СИЗО.
5. ПреЗедент верит путину - что тот "хочет закончить войну", но не верит данным украинской разведки.
6. После УВЕЛИЧЕНИЯ кол-ва @бстрелов от оккупанта и УВЕЛИЧЕНИЯ числа наших ж&ртв - войска на Донбассе собираются "разводить" ЕЩЕ В ТРЕХ точках.
UPD. От "слуг" в ТРЕТИЙ раз прозвучало предложение "дать воду в Крым"
"какой чудесный день"
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А хотя бы допросить самого Медяника слабо? Или в офисе к нему вопросов нет?
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Цель - разорить мощный завод и арест как раз кстати.
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После позорного зашквара сидел бы и не отсвечивал, но нет тут же бодрый огурец лезет еще что то коментить!!!
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А в чиїй кишеньці "осад залишився",АраХам не повідомив ?
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интервью арахамии цитатами

Я - человек-бардак. Могу показать, куда должна идти команда, визуализировать будущее, но описать конкретные шаги не смогу. К тому же, я не могу гарантировать, что путь, который я предлагаю - самый короткий или эффективный.

Мне все равно, что продавать, даже если это будут полезные ископаемые. Я уверен, что смогу продать все что угодно. Даже если я в этом ничего не понимаю.

Жена говорит, что фамилия «Арахамия» напоминает ей ядовитую змею.

Сейчас я не в политике, поэтому мне доверяют. Как только я нацеплю корочку или галочку - через три дня я буду самым последним *********. В Украине депутат по определению не может считаться хорошим.

Когда ты и СЕО, и СМО, тебе нужно удерживать баланс между говном и палками внутри, и упаковкой снаружи. Это вызывает раздвоение личности.
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До 2009 року процвітаюче підприємство - кацап Новинський ухондохав за 3 роки в нуль. Й нікому немає діла до козачка ні НАБУ, ні САП що вже говорити про портновську ДБР ці скоріше йому навіть медаль дадуть.
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Якщо пісок в нирках і в голові, то це повний осад, ця мисля відповідає дії: пукнув і підпалив.
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Людина під зелені вибори змінила собі призвіще,змінила біографію,змінила партнерів і цей пройдисвіт з дивною зовнішністю постійно на екранах щось коментує,пояснює,роз"яснює...От він якраз і є вирок...всім нам...
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