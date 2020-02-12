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Все про:сотрудничество (670) Эстония (661)

 Эстония выделит 400 тыс. евро на проекты, связанные с Украиной

Министерство иностранных дел Эстонии принимает заявки на реализацию проектов сотрудничества с Украиной, Грузией, Афганистаном, Молдовой и Беларусью на общую сумму 1,22 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"На проекты, связанные с Украиной, предусмотрено 400 000 евро. В приоритете проекты, ориентированные на поддержку женщин и перемещенных лиц на Востоке. Кроме того, МИД готов поддержать проекты, связанные с разработкой и внедрением инфотехнологические решений в сфере государственного управления, СМИ, стратегической коммуникации, системе образования и развития малого бизнеса", - говорится в сообщении.

На проекты в Грузии предусмотрено 350 тыс евро, на проекты в Афганистане выделили 200 тыс. евро, на проекты в Молдове 150 тыс. для Республики Беларусь предусмотрено 120 тыс евро.

Заявки принимаются до 3 марта. Подробная информация для заинтересованных лиц размещена на сайте МИД Эстонии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175332
 
 
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Дожились, уже даже Эстония нам милостыню даёт.
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Це мабуть на кілерів для зебіла і його шобли...
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Только живых денег сюда не давайте, бо мама скорость любит, другой 36000 мало и тут же бежит квартиру за лимон покупать....
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Эстония, Эстония... А, это где население 1,3 млн. человек, и где половина работоспособных на зароборках в благополучных странах?
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Estonija eta samaja veducaja strana na vstocnoj Errope,lyder .Rosije do Estoniji nado paxat 50 let stob dognat ejio po urovniu zyzni
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Эстония, страна - нахлебник, как и Латвия, и особенно Литва. ремонт и строительство дорог финансируются на 36% за счет поддержки ЕС. Денежная поддержка предпринимательства и регионального развития осуществляется на 85-90% из фондов ЕС. Ежегодные пособия ЕС в Эстонию 3 млрд евро, т. е. по 2300 евро на человека. И притом, что страна живет на подачки, они "одарила" Украину на 400 000 евро.
А догонять Эстонию не надо, после Брексита финансирование от ЕС, сократят на 40% Как бы до уровня Украины не скатилась.
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