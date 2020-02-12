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Все про:Киев (18559) пробки (323) протест (4626) транспорт (1327) дальнобойщики (38)

 Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Помимо акции протеста у здания Кабинета Министров, дальнобойщики блокируют основные трассы, ведущие к столице.

В частности, водители грузовиков полностью заблокировали одну из полос на Бориспольской трассы, припарковав свои фуры. Похожая ситуация наблюдается на въезде в Киев по Житомирской трассе в районе Чаек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Со стороны Одессы в районе Теремков, а также на Гостомельском шоссе в районе КПП дальнобойщики заблокировали движение.

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 01

Направления из Вышгорода, Броваров, а также Столичное и Днепровское шоссе судя по картам Google, пока свободны.

Как долго продлится акция протеста водителей и перевозчиков и сколько времени въезды в город будут затруднены, пока не известно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 02

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение транспорта в направлении Киева по Одесской и Черниговской трассам пока затруднено из-за припаркованных на правых полосах фур.

Что касается других дорог, в частности Варшавской и Житомирской, информация уточняется.

Правоохранители заявляют, что въезды в Киев не заблокированы, однако местами движение в направлении города затруднено из-за сужения дороги.

Также в пресс-службе сообщили, что патрульные полицейские проводят профилактические беседы с водителями, однако правовых оснований принимать принудительные меры для разблокирования правых полос нет.

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 03
Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 04
Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 05
Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 06
Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 07

Помимо этого сообщается, что сейчас перекрыто движение по улице Грушевского в центре Киева на участке от Европейской площади до улицы Садовой. Там также проводят акцию протеста дальнобойщики: они беспрестанно ходят по пешеходному переходу. В связи с этим полиция разворачивает автомобили, которые движутся с Европейской площади, в обратном направлении, и аналогично действует в отношении движущегося транспорта в сторону Европейской площади с улицы Грушевского.

Также на Цензор.НЕТ: Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у протестующих дальнобойщиков 16 требований. Так, они выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и решения ряда других вопросов.

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ 08

Источник: https://censor.net.ua/n3175331
 
   
 Топ комментарии
 
У мене два знайомих-дальнобійника, обидва голосували за ЗЕ. Це просто - в якості інформації.
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Дальнобойщики как и таксисты поголовно голосовали за зебила!!!
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выбрать себе в главные начальники идиота и потом, спустя короткое время..... Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 8292

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 841
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Дальнобойщики как и таксисты поголовно голосовали за зебила!!!
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А зачем вообще в город пускать фуры?
Это абсурд.
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а продукты например сами пойдут в супермаркеты?
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..через загородные базы...а если продали, пусть новые строят.. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 977..
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Пусть пожинают то что посеяли, своим голосованием. Необходимо ещё и плату брать с них по международным трасса, как на России. Они же хотели в Россию вот пусть и получают
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А еще дальнобойщики не так давно выступали против *евробляхеров*. Теперь пускай паскуды ловят ответочку Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1694
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завтра піду на пішохідному переході перед фурами буду ходити туди-сюди!!!Я їх трогав що вони сьогодні МЕНІ рух заблокували??!!! нехай їдуть до зеленського і там требують!! НАВІЩО ЛЮДЕЙ НЕ ВИННИХ МУЧИТИ????
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Это вопрос. Только тут один - не воин
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У мене два знайомих-дальнобійника, обидва голосували за ЗЕ. Це просто - в якості інформації.
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Ой. вибачте, три знайомих дайльнобійника, третій теж за ЗЕ.
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Наш мудрий украинский нарИд любить спочатку ДУМАТЬ СРАКОЙ...а потом бренчать на бандури сумных писень про те як их т..и в сраку!))))
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Тобто треба було обирати песа і далі їздити не по дорогах а по напрямках бо бачте деякі ділки возять на своїх коритах замість 20т вантажу по 40-60 і всіх все влаштовувало.А я хочу їздить по дорозі а не по напрямку. Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 6694
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Тобто ЗЕ вже дороги зробив? Чи ще всі їздять по песовським?
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Всі ще їздять по напрямкам дякуючи і песу в тому числі.А зе тільки взявся робить як тут же бастуни невдоволені з"явились.
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Ці бастуни в основній масі голосували так як і ви - за ЗЕ. Чому ви їх так зневажливо називаєте? Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9733
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Удосужтесь все-таки прочитать все их требования.
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Шо "взявся робить"? Языком бренчать -не мешки ворочать. При смешном Омеляне СДАВАЛИ по 4000 км дорог ежегодно в Эсплуатацию. А при самокатчике только ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ НАИ 3500 км ежегодно!! А поскольку Самокатчика после принятия закона про разбазаривание земли, отправять чинить детские коляски, то и эта цифра попахивает надувательством.
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Взялись за контроль.А при омельяну розтранжирували гроші, а бездоріжжя лишалось і кожного року асфальт покидав дорогу разом зі снігом.Тільки жорсткий контроль і невідворотність покарання.
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Поверьте человеку, наматывающему постоянно прилично, правда легковой. Нету никакого контроля. Тупо нету.
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Брехня, круг мого міста зроблені дороги вже кілька років одинаковісінькі. Велосипедом по гриби їздила - жодної ямки.
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стривайте, а от чому за кордоном майже в усіх магазинах є термінали, а в нас НІ? От минулої осені почали говорити про касові апарати і теж проблема, хоча там (за кордоном) також усюди касові апарати. То в чому проблема?
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Срочно стерилизовать! Они у вас размножаются!
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Несите колеса на Майдан!!!))))
Бо будет вам ПЛАТОН как на Раше...
Продадите свои тазики и будете вспоминать БАРЫГУ со слезами на глазах...
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але стривайте, чому наші вантажівки беруть замість 20-25 тонн аж 40 тонн? Які автодороги це втримають?? Давайте вже будьте послідовні, за кордон всі їдуть завантаженні відповідно до правил, а не так як хочуть.
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Это во-первых не к ним. Дальнобойщики, едущие за кордон, идеально соблюдают весовые ограничения. Там перегруз не прокатит. Во вторых - 41 тонна - норма для тех фур, что на картинке. (общий вес с топливом)
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Разговор не о этих фурах ,а о перегрузе вообще как явлении и к чему он ведёт,кроме доп заработка и испорченной дороге.
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Вийшли на протест з вимогою, щоб їм офіціально дозволили руйнувати дороги. Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 9797
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Судя по фотке - это международники, это вопросы не к ним. А с перегрузом можно решить очень просто - штрафовать не водителя, а хозяина груза. Причем с отстоем в несколько суток и оплатой простоя на штрафплощадке.
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И хозяина,и перевозчика,и водителя,тогда кто-то в этой цепочке начнёт чесать репу.
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Водитель - подневольный. Его трогать бесполезно.
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А если подневольный решит левака 5 т взять,да и не все у нас подневольные?
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Если хозяина накажут за "левак" водителя - он его зароет. Если водитель сам хозяин - тут нет противоречий в наказании хозяина.
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Как хозяин груза "зароет",разве что в суд подаст на перевозчика,тот на водителя,а так впендюрить всем троим.
1.Отправитель будет думать с каким перевозчиком иметь дело в следующий раз и в договоре укажет доп пункт.
2.Перевозчик будет думать кого он берёт на работу и в договор внесёт пункт об ответственности водителя.
3.Водитель будет знать,что полюбе он за перегруз ответит и ещё останется без работы.
Согласие-есть непротивление двух (или более)сторон.
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Можно и так. Но первые двое решат проблему быстрее.
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Справа в тому що хазяї сидять у раді і не хочуть приймати закон проти себе.
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Скажем так. Имею небольшой опыт. Среди моих клиентов много дальнобойщиков. Плюс их требования говорят о многом --".... нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов...." Источник: https://censor.net.ua/p3175234
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щодо дозволів на міжнародні перевезення та черг на кордоні, то згоден. Але з тим що більшість наших фур ганяє явно з перезавантаженням то ваги тут якраз треба.
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Да, но это не те, что сейчас бастуют. Те помалкивают в трубочку.
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Якщо вимагають скасувати зважування,це означає що їдуть з порушеннями навантаження,а від цього руйнуються дороги.
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Прочитайте все их требования. Все станет понятно. Это международники.
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Ті хто здійснює зарубіжні перевезення скасувати зважування вимагати не будуть бо за кордоном вимоги до ваги на багато жорсткіші.А ці вимагають значить це в основному зерновози місцеві перевезення.
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Когда вас остановят раз так 10 по минут 30-40. Вы сразу возрадуетесь.
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46 років водійського стажу,з них 32 по закордонах.Тож не треба розказувати бо не треба порушувати. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7474
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Ну с таким опытом наверное трудно перепутать "шторку" или "холодильник" на фото и зерновоз.
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Ну они там против какого-то повторного взвешивания выступают. Я не в курсе что это, но и не могу поверить, что выступают за право разрушать дороги.
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Вони виступають проти зважування на дорогах і це повний абсурд. В жодній цивілізованій країні нема такої безконтрольності як в Україні.
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Повторюсь. Что такое повторное взвешивание?
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повторное взвешивание, ты выехал с якобы весовой тебе поставили груз 19т, и мол не трогайте повторно. Так теперь такое не канает повторно проверят и даже если 1 патруль пойдет на сделку, то вскроется на след патруле.
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гды ты видел там зерновозы?? если плаваешь в теме .не позорся...
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А так правда. Обгоняешь на трассе некоторые меиалло/соя/свекловозы, а под ними аж земля гудит. И колеса у них, такое ощущение, сейчас поотлетают. У моих партнеров на предприятии стоят точные электронные веса с максимальной нагрузкой в 80 тонн. Многие с округи ездят к ним взвешиваться за доп.оплату. Так под некоторыми фурами веса зашкаливают. !!! 80 тонн зашкаливают !!! А вы о дорогах ....
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Від них на асфальті колії як на на полі,бо нема ніякого контролю,а тільки з"явився зразу і показало кого це стосується.Тобто з за цих бастунів вся країна повинна їздити по бездоріжжю і кожен рік витрачати шалені кошти платників на ремонти доріг.
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Это не к ним. Это международники. Их просто кошмарят на трассах постоянным перевешиванием. Не хочешь ждать в очереди - плати.
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похоже на правду - а зачем тогда надо это взвешивание вообще, если проще купить бумажку?
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Тому що зважування повинно бути в автоматичному режимі а це вже не вигідно корупціонерам бо не буде кешу.От така наша загадкова країна.Все робиться для того щоб оминути бюджет.
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Как спрашивал гаишник раньше - а что, тут еще и зарплату платят?
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А що хтось вірить що у нас була реформа і вже не беруть?
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Не в реформах дело, а в людях. Такова суть людей везде. Должна быть автоматическая система без человека - не будет даже намека на взятку.
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Так це треба пояснити владі,бо вони хабарників лікують підвищенням зарплатні і підвищенням по службі. Вважають якщо бере хабарі, то йому не вистачає для існування, замість того щоб виганяти і притягувати..
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Главный хабарник - государство. Пока будет система под человека и пока будут такие "реформаторы", как например Нефедов, будет только хуже. У него 5 реформ на таможне за полгода. И только хуже. Точно то-же с весовыми на дорогах.
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Жить по правилам ох как не хоцца,но жаловаться на плохие дороги у нас все горой.Вот только я сомневаюсь,что это легковушки их портят.
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Просто эта процедура должна проводиться в автоматическом режиме (без человеческого фактора) с минимальной задержкой транспорта.
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Гоніть їх нах... та забороніть безкоштовний в'їзд до Києва
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Поддерживаю.
Зачем вообще в город пускать транзит?
Где такое еще есть?
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Т.е. прыхыльныкив пэтьюни устраивает перегруз и разрушение дорог, но про плохие дороги они вопят ещё сильнее.
Шотварицца!!
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Бастуют прыхыльныки ЗЕ, при чём тут Петюня? У тебе десонансний когнітив? Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8330
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Тупость сои уже пугает, раньше только смешила.
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Тот, кто трандит про плохие дороги, их же и разрушает. Интересно, сколько водилам заплатили, чтобы они устроили этот балаган? Кто устроил и так понятно.
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******! И на трассе себя ведут как жлобы, куй им в .опу а не 16 требований. Хотят и дальше перегрузом дороги гробить, барыги сраные.
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если б Корд начал расстреливать и ложить штабелями безоружных дальнобойщиков .я б не плакал ...
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А милиции (полиции, ГАИ) в стране вообще не существует? Некому вручить каждому уроду квитанцию на солидную сумму?
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растащить нафиг можно за пол -дня парой тягачей , десяток в кувет , остальные разьедутся сами
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..жэка-чемпион, ну который министр-многостаночник, окончательно с ума выжил.. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1522..в такой способ во власть заскочить не удастся, как бы ему не хотелось.. ...
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Надо етим дальнобоям борды бить и шины резать. За*бали они перекрывать дороги простым людям из за своих амбиций. Пускай едут КончуЗаспу перекрывают. Особенно если впомнить как сами дальнобои визжали и били машины когда *евробляхеры* перекрывали дорогу
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