 Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в политике санкций против РФ, - еврокоммисар Варгеи

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались - что если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем… Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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