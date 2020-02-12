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 Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые создали, зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий.

Используя реквизиты подконтрольных компаний, фигуранты оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 02

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Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 03

В частности, "клиенты" перечисляли на счета фиктивных компаний средства якобы за приобретенные товары, которые снимались участниками конвертационного центра с банковских счетов этих компаний и возвращались заказчикам услуг конвертации за исключением 12% "вознаграждения".

Таким образом в течение 2019-2020 гг. через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано около 330 млн грн.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 04
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 05

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На основании постановлений суда был проведен ряд обысков в Днепре и области в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов. По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия неучтенной наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 472 тыс. грн, печати подконтрольных компаний, их первичные бухгалтерские документы, черновые записи, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн 06

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175329
 
 
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Как узнать адресс ближайшего конверт центра и жахнуть его вместо милиции? Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн - Цензор.НЕТ 8235
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Сами организовали, сами ликвидировали, сами себя наградят.
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Налоговую милицию разве не закрыли? Или закрыли, но не очень? Или пока в процессе?
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