 Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые создали, зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий.

Используя реквизиты подконтрольных компаний, фигуранты оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

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В частности, "клиенты" перечисляли на счета фиктивных компаний средства якобы за приобретенные товары, которые снимались участниками конвертационного центра с банковских счетов этих компаний и возвращались заказчикам услуг конвертации за исключением 12% "вознаграждения".

Таким образом в течение 2019-2020 гг. через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано около 330 млн грн.





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На основании постановлений суда был проведен ряд обысков в Днепре и области в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов. По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия неучтенной наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 472 тыс. грн, печати подконтрольных компаний, их первичные бухгалтерские документы, черновые записи, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности.

Продолжается следствие.

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