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 Политика Украины, Экономика
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 Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми для увеличения инвестиций компаний ЕС, - еврокомиссар Варгеи

Верховенство права и стабильность украинской правовой системы являются ключевыми условиями увеличения инвестиций европейских компаний в Украину, считает европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Я бы сказал, что верховенство права и стабильность правовой системы являются ключевыми. Это базовый критерий, на который смотрят наши компании. Второе – это торговые возможности из страны и внутри нее, и все условия для торговли, связанные с этим", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Варгеи отметил, что во время визита в Киев 11-12 февраля он договорился с премьер-министром Алексеем Гончаруком как можно скорее упростить торговлю между ЕС и Украиной.

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"Вчера мы договорились с премьер-министром, что приложим все возможные усилия, чтобы уже упростить торговлю – это касается таможенного сотрудничества, дорожного и железнодорожного сообщения, других административных тем, например, принятие промышленных стандартов. Мы ускорим работу, чтобы сделать возможности торговли реальными и осязаемыми очень быстро", - пояснил он.

Еврокомиссар также считает очень важным для Украины осуществить все реформы, необходимые для бизнес-среды, продолжать судебную реформу, борьбу с коррупцией, провести реформу банковского законодательства. Он подчеркнул, что, согласно существующей рамочной программе Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA. - Ред.), у Украины уже есть огромная возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику.

Источник: https://censor.net.ua/n3175326
 
 
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будет..., но сначала нужно вести угорский изык во всех школах...
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Верховенство права и стабильность правовой системы Украины ???



А как же липовые дела против Маруси Звиробий, Фединой, Дугарь и других патриотов и волонтеров, которые им шьют зебилы по указке портнова? верховенство? тьху
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А разве своя няня не залог инвестиций? Даже парикмахерскую закрыли.
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Варгеи, в этом направлении все ок, пэтя его потужно рэформував
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Ответ вверху в виде графика. Думаю достаточно доходчиво или расшифровать для непонятливых?
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Щас петики возопят что нельзя допустить верховенства права - это реванш, произвол, зрада. Ведь тогда их работодатель должен будет сесть с конфискацией.
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