 Кабмин выделил 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников.
"Использование субвенции осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:
- финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах - 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.
- финансирование в ОТГ и районах - 90% бюджетных средств и 10% местных.
- финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения - соответственно, 95% и 5%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все работы и мероприятия должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.
я конспектирую)))))