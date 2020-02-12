 Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в ответ на вопрос нардепа Антонины Славицкой относительно актуального состояния дел в проведении досудебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно, есть такое дело... На сегодняшний день продолжается расследование и сбор всех материалов. После получения материалов международных поручений будет принято окончательное решение. То есть, дело не закрыто", - заявил Сытник.

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Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.