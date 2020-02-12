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Все про:НАБУ (3052) Нафтогаз (2864) премия (360) Сытник (748)

 Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов

Досудебное расследование НАБУ по делу премирования руководства "НАК "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом еще не закрыто.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в ответ на вопрос нардепа Антонины Славицкой относительно актуального состояния дел в проведении досудебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действительно, есть такое дело... На сегодняшний день продолжается расследование и сбор всех материалов. После получения материалов международных поручений будет принято окончательное решение. То есть, дело не закрыто", - заявил Сытник.

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Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175322
 
 
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 4781
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Если бы им выплатили после получения денег то да, а так ...
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Им и выплатили премию на те деньги, что зачли в счет погпшения долга. Если тебе по суду дали допустим 1000 долларов и этими деньгами закрыли твой кредит - это ты получил деньги или нет?
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Я ослышался? Деньги по решению суда уже были получены на момент выплаты? В кассе Нафтогаза наверное сами деньги печатают, наличные и безналичные.
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Да, в кассе нафтогаза остались те деньги, которые они должн ыбыли заплатить газпрому за газ. Но я понимаю, тебе совсем мложно, попробую на твоем уровне - если тебе пришли квитанции на оплату отопления, а потом по суду сказали - что уже заплачено за отопление деньгами, которые ты виграл - ты получил деньги или нет? если суд постановил. что твой кредит, который ты взял в банке - он взаимозачетом заплачен и тебе не надо его платить - ты полуил деньги или нет?
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов
Материалы:
Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 4781
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Не, ну какое говно. Лучше вообще не рыпаться и не выигрывать ничего у рашки по его мнению.
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выигрывать надо , но процессу были привлечены и Минюст страны и западные юристы , а это ни как не вяжется с гением победы Коболева , кроме того МАЙНО которым он управляет не его , а делегированное народом Кабмину,и я не вижу премий народу!!!!
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Ты знаешь - упоминание западных юристов уже автоматически причесляет упоминувшего к дебилам. И что, что привлечены? Почему до этого нельзя было нанять бристов и выиграть? Любой западный юрист бы выиграл или надо тоже знать кого нанять?
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Кроме того Нафтогазу было задание увеличить добычу газа ,которое он успешно провалил , а что если Коболеву за это штраф выписать ( раз в пять больше премии ) ? Премии получать хочешь ,получай штраф , -----справедливо ?
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Он лично провалил? И что значит было задание? Если задание поставить - учителм по 4000 долларов - то что, виноват будет не шмаркля, и не его команда, которая пообещала - а назначеный стрелочник? Типо мы же поставили условие. Или все же надо учитывать реальность. Например кто виноват, что полтавский облсовет не давал разрешения на новые участки?
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 9106
чем то стал виталика кличка напоминать
наверное смелыми и краткими высказываниями
УЙДУ,КОГДА ПОЙМУ! (с)
ДЕЛО НЕ ЗАКРЫТО! (с)
классическое рыло прокурора дармоеда
это уже к виталику не относится
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не дело надо закрывать а супер менеджеров которые на народном добре мамок в Штатах содержать , иди **** у частника поменеджерай так он быстро яйца открутит за деребан его денег !!!!
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продолжается сбор материалов/ информирует Сытник.Главное-участие, главное-процесс..
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Задолбили следующие дело хер выиграют лучше на откатах от Рашки сидеть, чем от своих получать п
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