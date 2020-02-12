 В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения и объем потребления.
"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Потому что объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - отметил Гончарук.
"В феврале платежка будет значительно ниже. Она будет даже ниже чем в декабре. Мы видим, что цены на газ после января продолжают снижаться и мы обеспечим, чтобы это было в платежках. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - добавил премьер.
По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы по итогам всего сезона в феврале платежка была максимально низкой для населения.
"Она в любом случае будет существенно ниже, чем прошлой зимой", - сказал премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украина работает над тем, чтобы объединить платежки за газ и его доставку в один документ.
просто капитан очевидность
Мы платили около 8000 грн. при стоимости газа в Европе 285-320 баксов.
Мы платим около 6500 грн. при стоимости газа в Европе 100-102 бакса.
Что-то не сходятся подсчеты: 8000 / 6500 = 1.23 и 300 / 100 = 3.
8000 / 3 = 2667
Кто же сейчас так барыжит и обдирает народ?
ноябрь - 980 грн..
декабрь - 2105 грн
январь - 1980 грн...
И никаких перепрасчетов НЕ было...
гончарук типа той депутатши мезенцевой с бабушкой...
"Причинoю тoгo, щo наш тариф є oдним з найвищих в Україні, є відсутність підземних джерел вoдoпoстачання, а такoж те, щo наш пoверхнев ий вoдoзабір знахoдиться від Крoпивницькoгo на відстані 120 кілoметрів. Відпoвіднo, великі витрати йдуть на електрoенергію і oплату праці oбслугoвуючoгo персoналу, насoсних станцій, підкачки. У витратах нoвoгo тарифу 25% складає oплата електрoенергії, 35% - oплата праці, 7,7% - єдиний сoціальний внесoк, 16% - рoзрахункoвий прибутoк, 10% йде на реагенти, паливнo-мастильні матеріали та інші, неoбхідні для підтримання технoлoгічнoгo прoцесу матеріали. 4,5% від тарифу складають витрати на амoртизаційні матеріали". http://akulamedia.com/chomu-u-kropivnitskomu-naivischii-tarif-na-vodu-video
Такое ощущние, что люди, которым они продают воду, имеют крошечный тариф на электроэнергию и харплаты у всех такие, как у Коболева))). Хочется отметить, что в данном городе стоимость водички повышают несколько раз в году).
"самые низкие платежки" за январь - обещают.
"самые низкие платежки" за февраль... - неужели тоже пообещают?!!!!
да он реально гений
а в марте самые низкие за всю весну!
Отопление выше на 340 грн, чем в прошлом месяце.
Квартплата выше на 24 трн, чем в прошлом месяце.
БРЕХУНЫ из КАЛОквартала!
29 дней делим на 31 день у вуаля - минус 6,5%!
П.С. Дятел - он и в кресле дятел!
Во вторых. За февраль ниже. минус 2 дня. минус 6,4%
В третьих. февраль то по холоднее будет, так что может два дня и не спасут. Что тогда запоет?
Профан он и есть профан.
Нет ну я знаю что Милованов сидит на спайсах, но Гончарук вроде не употребляет.