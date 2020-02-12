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 Политика Украины, Общество
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Все про:тарифы (1632) Гончарук_Алексей (688)

 В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки за февраль. В то же время платежки за январь будут выше, чем за декабрь.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения и объем потребления.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Потому что объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - отметил Гончарук.

"В феврале платежка будет значительно ниже. Она будет даже ниже чем в декабре. Мы видим, что цены на газ после января продолжают снижаться и мы обеспечим, чтобы это было в платежках. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - добавил премьер.

По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы по итогам всего сезона в феврале платежка была максимально низкой для населения.

"Она в любом случае будет существенно ниже, чем прошлой зимой", - сказал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украина работает над тем, чтобы объединить платежки за газ и его доставку в один документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару (обновлено). ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3175321
 
 
 Топ комментарии
 
потому что зима самая тёплая за всё время
просто капитан очевидность В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8212
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По своей тупости, рассчитывает на тупых. Он "не знает", что цена газа в Европе сейчас упала до 102 зеленых?
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Когда власть расказывает про то как класно будет завтра знайте БРЕШЕ!!
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потому что зима самая тёплая за всё время
просто капитан очевидность В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8212
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Интересно, а газ и отопление подешевеют до уровня 100 баксов за 1000 м.куб., как нам привселюдно и торжественно пообещали бубочка с самокатом? Или можно и не спрашивать и не смешить людей?
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Арифметика 5 класс для упоротых:

Мы платили около 8000 грн. при стоимости газа в Европе 285-320 баксов.
Мы платим около 6500 грн. при стоимости газа в Европе 100-102 бакса.

Что-то не сходятся подсчеты: 8000 / 6500 = 1.23 и 300 / 100 = 3.
8000 / 3 = 2667

Кто же сейчас так барыжит и обдирает народ?
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Те же самые барыги, но с помощью "новой" власти, которую они же и контролируют.
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та БРЕХНЯ.. в Кр.Роге платежки за январь, за отопление, на уровне декабря.. А в декабре - в 2.4 раза ВЫШЕ чем в ноябре были.
ноябрь - 980 грн..
декабрь - 2105 грн
январь - 1980 грн...
И никаких перепрасчетов НЕ было...
гончарук типа той депутатши мезенцевой с бабушкой...
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По своей тупости, рассчитывает на тупых. Он "не знает", что цена газа в Европе сейчас упала до 102 зеленых?
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При такой стоимости газа в Нидерландах у нас должно быть 3000 грн. за 1000 м.куб уже с НДС. Интересно будет послушать их отмазки.
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Причем даже без микса с газом собственной добычи.
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Газ закупили еще летом, хранилища полные газа, как же он может дорожать?
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А нищенские "зарплаты" и премии откуда кобелевым себе выкачивать при такой цене?
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те, що не доплатили за газ, поздирають на воді.
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Сегодня приходила контролерша по газу, проверяла показания и предупреждала лишний раз, что если до 20 числа не проплатим отдельно транпортировку, то штраф за транспортировку -- в 2,5 раза. Причем уже многие по своей наивности проплатили транспортировку вместе с газом одной платежкой и их зачли полностью в оплату газа. Теперь этим людям грозят немалые штрафные санкции. А это в основном старички пенсионеры. Страна непуганных идиотов при власти.
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Опа... Буквально вчера мой свекор получил вот такую ОДНУ бумаженцию, в которой прописана оплата за газ и за транспортировку газа - 94 гривны (там примерно метров 10 - от дороги до его дома). Пенсионер всё уже вчера и оплатил, а теперь выходит, что?.... Обманывают людей! Причем преднамеренно!
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пoпередній тариф на вoдoпoстачання та вoдoвідведення, 30 гривень 68 кoпійoк, підвищували у листoпаді 2019 рoку. У січні в Крoпивницькoму прoвели грoмадські слухання, де oбгoвoрили підвищення тарифу на вoду у лютoму

"Причинoю тoгo, щo наш тариф є oдним з найвищих в Україні, є відсутність підземних джерел вoдoпoстачання, а такoж те, щo наш пoверхнев ий вoдoзабір знахoдиться від Крoпивницькoгo на відстані 120 кілoметрів. Відпoвіднo, великі витрати йдуть на електрoенергію і oплату праці oбслугoвуючoгo персoналу, насoсних станцій, підкачки. У витратах нoвoгo тарифу 25% складає oплата електрoенергії, 35% - oплата праці, 7,7% - єдиний сoціальний внесoк, 16% - рoзрахункoвий прибутoк, 10% йде на реагенти, паливнo-мастильні матеріали та інші, неoбхідні для підтримання технoлoгічнoгo прoцесу матеріали. 4,5% від тарифу складають витрати на амoртизаційні матеріали". http://akulamedia.com/chomu-u-kropivnitskomu-naivischii-tarif-na-vodu-video

Такое ощущние, что люди, которым они продают воду, имеют крошечный тариф на электроэнергию и харплаты у всех такие, как у Коболева))). Хочется отметить, что в данном городе стоимость водички повышают несколько раз в году).
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Это потому что ТЕПЛО и снижать надо в ДЕСЯТЬ раз а барыгу с гросей НА НАРЫ !!! В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2719
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От навіщо таку дурню городити? Тоді садіть небесну канцелярію.
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Ну так тут ведь ,как в поговорке ..От тюрьмы,да от сумы ... В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8517Югик то когда мусорами керував тоже сидеть не планировал ...
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Чому ви намагаєтесь поєднати Югіка, гросю і баригу з теплим лютим 2020?
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дико извиняюсь, не совсем понятен ваш диалект, расшифруйте - барыга это зеленый помидор, четырежды уклонист, потерпевший? а грося это зеленый горшок, массовик-затейник?
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Не,барыга это мальдивский главком ,лучший дружбан Томоса ,основатель РыгоБанды а грося это егойный холуёк и подельник умудрявшийся БУ трамваи покупать по цене космических кораблей.
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юстас алексу, так вот оно чё, охарыч, я думал все видел, а тут небарыга и нелох за пустую трубу платежки выставляет, невротердам говорил не дам, а дает уже и впопенгаген, за воздух ждем , не барыга и нелох оманский, бронежилет римский В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6877
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Когда власть расказывает про то как класно будет завтра знайте БРЕШЕ!!
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А если бы год был не високостный то все 28 дней и еще меньши в платежках В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7113
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Це тому що зими не було, самокат тобі в сраку.
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гончарук теперь может аж до декабра каждый месяц это рассказывать.
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просто пиз.дун, у меня в платежке отдельно 387 грн за распределение газа, это без Куб м
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скоро платити,тож привселюдно виставлю платіжки. щоб усі знали які ви пиз...ни!
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а если к зиме указом присоединить июль, то ...
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"...в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму". Если мы платим в феврале за январь, но при этом за январь размер платежки выше декабря, то почему в феврале мы получаем самые низкие платежки? Я немного запутался, что меньше: то, что минимальное, или то, что самое низкое?
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"самые низкие платежки" за ноябрь - обещали."самые низкие платежки" за декабрь - обещали.

"самые низкие платежки" за январь - обещают.
"самые низкие платежки" за февраль... - неужели тоже пообещают?!!!!

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газ в Європі вже торгують по 87$ за тисячу кубів, а нам суки по 285$ продають...
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В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки/ обещает Гончарук.Типа пусть сомневающиеся в том что доживут до конца февраля заплатят заранее..
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- Что это за платежки? Что это за ужасные суммы? Ах, как это НИЗКО!!!
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Фінвнсово-кліматичні фактори мля.
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за январь отопление выросло на 50% это немного по словам леши самакатчика
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В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4480
да он реально гений
а в марте самые низкие за всю весну!
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Николаев: за грудень - 1172,53; за сiчень - 1310,09. ждем-с за лютий. у лютому помiчен, що параметри були нижче - мабуть тому i платежки будуть нижче.
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Уже получил!!!
Отопление выше на 340 грн, чем в прошлом месяце.
Квартплата выше на 24 трн, чем в прошлом месяце.

БРЕХУНЫ из КАЛОквартала!
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Интересное достижение смартфонизации экономики. Электронные платежки от ГИОЦ радикальным образом отличаются от бумажных. При этом проверить те и другие с калькулятором не представляется возможным. Все льготы с октября утекли в голубую даль вместе с осенними туманами.
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Нет прозрачности и отдельной строки для контроля правильности расчета льгот.
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Зима стала теплою лише завдяки голосуванню 73% виборців. Якщо вони проголосують ще раз, то ми матимемо клімат ОАЕ.
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Так, бо я хочу вирощувати на дачі фінікові пальми.
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Жаль что високосный год.. а то платежка за февраль была бы еще меньше.
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Может ему калькулятор на самокат примотать!?
29 дней делим на 31 день у вуаля - минус 6,5%!
П.С. Дятел - он и в кресле дятел!
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Ипать он гений. Во первых, путает в феврале и за февраль. В феврале уже все получили. А за февраль будут в марте.
Во вторых. За февраль ниже. минус 2 дня. минус 6,4%
В третьих. февраль то по холоднее будет, так что может два дня и не спасут. Что тогда запоет?
Профан он и есть профан.
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Я так понимаю, что в мае стоимость газа повысят, потому, что топить уже не надо, а вот кушать будем больше))). Поэтому и транспортировка стоить будет тоже больше). Несмотря на то, что и трубы и расстояние останутся неизменными))
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На радість собакам? Продаж барбосів та сірків відміняється?
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Чернигов, 2500 за двушку. Действительно, как это низко.
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Хорошо, что Гройсман и Порошенко не при власти, а то лютая зима была б. Спасибо новой власти за теплую зиму.
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А что глобальное потепление это тоже достижение нового кабмина?
Нет ну я знаю что Милованов сидит на спайсах, но Гончарук вроде не употребляет.
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