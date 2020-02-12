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 Политика Украины, Общество
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Все про:Facebook (294) пропаганда (2407) Россия (74908) СМИ (3314) фейк (246)

 Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине, а также в других странах.

Об этом говорится в заявлении Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

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Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами.

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелей, якобы утечке из Службы безопасности Украины, связанной с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

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Примеры публикаций этой российской сети.

Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 01
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 02
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 03
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 04
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 05
Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб, созданную для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/n3175320
 
   
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А то у меня такое впечатление, что фэйсбук создали российские спецслужбы. )))
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Цукенберга перемкнуло ?Він жж так любить кацапню
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Россия Иран, Северная Корея, движение "Хезболла", "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также ряд трансграничных криминальных структур внесены США в список террористических групировок.
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Семь удалили...семьдесят создали.... офис то в паРаше...под колпаком у феесбе...
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ФСБ ,как короновирус.Свои щупальца и на Цензоре пустил.
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Теперь ясно, почему Федоров "перебрался" на телеграм.
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Бгг. У каких-то бедолаг наверно высветилось "ваш аккаунт удален из-за подозрительных действий". Каждый второй кого я знаю сталкивался с этим параноидальным бредом этой сети для бабушек. Даже Илон Маск настойчиво советует удалиться из этого дурдома для престарелых урода Цукерберга.
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Тепер тутешні тролі з "цифровим хвостом" перереєструються?
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