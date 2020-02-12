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 Политика Украины
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 Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году 01

Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленный безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста нашей страны.

Читайте: Приоритетом в 2020 году будет подписание соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве, - еврокомиссар Варгеи

Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году 02

Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи

Источник: https://censor.net.ua/n3175319
 
 
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О ось і Зелєбобу показали,щоб всі знали шо він живий,а керує вже Єрмак.
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Зеленский обсудил с еврокомиссаром Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС в 2020 году - Цензор.НЕТ 7458
наконец то научились снимать владимираалександровича с правильного ракурса
матереет прямо на глазах
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Хочется быть политкорректным, но все верно: безобидных фамилий кацапы не боятся.
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Слабо. Новость висит уже 15 минут, в заголовке фамилия Зеленских а у порохоботов только 2 отрицательных поста. Обед что ли на ботоферме? )))
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