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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11599) строительство (1689) Гончарук_Алексей (688)

 В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует в 2020 году обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию", - сказал Гончарук.

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Премьер добавил, что правительство приняло решение о порядке использования средств для целей строительства этих проектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175316
 
 
 Топ комментарии
 
Что за сакральные числа ? А сто первым что делать ?
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"... І побудувати кришталевий міст черезводойму , на якому будуть торгувати купці". Манілов. Мертві душі.
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планируем обеспечить /без перерыва на обед обещает премьер.
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"... І побудувати кришталевий міст черезводойму , на якому будуть торгувати купці". Манілов. Мертві душі.
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Манилова прошу не трогать - честнейший человек по нынешним временам
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Что за сакральные числа ? А сто первым что делать ?
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А потім повторити пройдєнноє. І життя наладиться.
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Зебил в это бред верит . Это же Божа роса , не зебил ? А что будет на конец года и его качество ?
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У нас уже "обеспечили":
Все лето УИ пинали, а осенью, под дождем, четыре месяца фасад красили.
Афигенный ремонт!
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Это называться деградация украинского общества.
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да-да...слышали-слышали...и еще 200 там чего-то
пора от слов переходить к делу...
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не надо петлять - "..или ремонт". зе ясно сказало: "мы построим". брехуны.
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Ничего не построят , ничего не сделают , только деньги распилят . Деградация продолжается , и никому что-то стоит .
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Итого- 300. Снова всплывает эта магическая цифра! В четвертый раз- Триста! Пять дней назад- Дубилет 300 бездельников обещал разместить, в Кабмине. До него много болтали о 300 спартанцах, в лице 300 нардепов. Теперь вот: 300 объектов. То ли для ремонта, то ли- для строительства, то ли шоп сфиздить 300 лямов денех. Понятно- не гривен.
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Ага, три портсигара отечественных, три куртки замшевых, магнитофон импортный.... тоже три! наш самокатчик напоминает персонажа фильма "Иван Васильевич меняет профессию"(((((
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впечатляюще звучит
на фоне вчерашней новости о задержании в Киеве рекордной партии конопли
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сто первую случайно не зацепите как ремонтировать будете....
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вони обіцяють "побудувати" сім нових портів ...попередньо продавши ВСІ існуючі ...концесіонери єухві
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Всего по 100 В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1198 Вот кому они это впаривают? Явно же это дичь для лохов и он на ходу всё придумывает.
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а что там с обещаниями роста ВВП на 40%...
Как продвигается..., кто знает?
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каждый месяц при них в минус 7% пром производства, полёт нормальный
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Расскажите, как идут, Бога ради, а?
Телевиденье тут вместе с радио.
Нет особых новостей, все ровнехонько,
Но зато накал страстей - о-го-го какой...
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мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем... В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 103
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Расшифрую слова премьера:
В 2020 году:
- построят - 1 школу, 1 садик и 1 стадион
- покрасят эмалью ПФ-226 полы и ПФ-115 стены в 99 школах и садах и починят несколько кресел на 99 стадионах.
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И всё это три по сто за 100 руб и сто грамм В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7864
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует в 2020 году обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов.Источник: https://censor.net.ua/n3175316
То що, псіхушки в Україні порожні, всі пацієнти в Слугах Нар.
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У премьера на фото безумный, но решительный взгляд.
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Сейчас новая задача для Рябошапки - сформировать бригаду из блогеров для Арахамии, чтобы помпой круглосуточно в Крым воду качать.
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Три по сто?? А барбариску хотя бы одну?? В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7834
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Барбарисок обещано не было. Порошенко лично скомандовал: "Не давать!"
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планируем обеспечить строительство или ремонт



Так строительство или ремонт?? Это же абсолютно разные вещи....имеющие абсолютно разную стоимость...и значение....
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Строительство или ремонт... Какая разница? По ходу, для него - никакой разницы...
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