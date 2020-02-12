 В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию", - сказал Гончарук.
Премьер добавил, что правительство приняло решение о порядке использования средств для целей строительства этих проектов.
Все лето УИ пинали, а осенью, под дождем, четыре месяца фасад красили.
Афигенный ремонт!
пора от слов переходить к делу...
на фоне вчерашней новости о задержании в Киеве рекордной партии конопли
Как продвигается..., кто знает?
Телевиденье тут вместе с радио.
Нет особых новостей, все ровнехонько,
Но зато накал страстей - о-го-го какой...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
В 2020 году:
- построят - 1 школу, 1 садик и 1 стадион
- покрасят эмалью ПФ-226 полы и ПФ-115 стены в 99 школах и садах и починят несколько кресел на 99 стадионах.
То що, псіхушки в Україні порожні, всі пацієнти в Слугах Нар.
Так строительство или ремонт?? Это же абсолютно разные вещи....имеющие абсолютно разную стоимость...и значение....