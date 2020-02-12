EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  992  23
Материалы по теме:
Все про:Сытник (748) Труба (277)

 "Записи Трубы" не являются доказательствами, пока не установлено их происхождение, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что обнародованные в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало" записи не могут считаться доказательствами, пока не установлено их происхождение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об это он заявил во время пресс-конференции.

"Любое доказательство имеет две составляющие - принадлежность и допустимость. Надлежащее доказательство - это то, которое подтверждает определенные обстоятельства, допустимое - это то, которое получено процессуальным способом. Для того, чтобы определенная запись была признана допустимым доказательством, нужно, чтобы она была получена в порядке, предусмотренном законом. Пока данных о том, что эти записи были получены на основании судебного решения, нет", - сказал Сытник.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я покину пост директора НАБУ, когда выполню свою миссию, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3175315
 
 
 Топ комментарии
 
а обісрані памперси президента є доказами вини Федини та Звіробій?
 показать весь комментарий
 
Тарас Березовец.
Позитив назначения Андрея Ермака на место главы офиса президента определённо есть. Теперь никаких полутонов не будет. На место обычной украинской коррупции пришёл совершенно явный человек Кремля. Поэтому в ближайшее время мы увидим и услышим много интересного о том, как враги стравливали два братских народа - украинский и русский. А также много гуманитарных инициатив для Донбасса и Крыма - выдачу пенсий, восстановление уничтоженного жилья за счёт Украины, восстановление железнодорожного сообщения и возможно даже воду в Крым. Лучше так открыто, чем намеками. Для отдельных альтернативно одарённых по другому не дойдёт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тарас Березовец.
Позитив назначения Андрея Ермака на место главы офиса президента определённо есть. Теперь никаких полутонов не будет. На место обычной украинской коррупции пришёл совершенно явный человек Кремля. Поэтому в ближайшее время мы увидим и услышим много интересного о том, как враги стравливали два братских народа - украинский и русский. А также много гуманитарных инициатив для Донбасса и Крыма - выдачу пенсий, восстановление уничтоженного жилья за счёт Украины, восстановление железнодорожного сообщения и возможно даже воду в Крым. Лучше так открыто, чем намеками. Для отдельных альтернативно одарённых по другому не дойдёт.
 показать весь комментарий
 
 
А альтернативно одарённый лохторат не будет против. Желудкам на ножках все равно.
 показать весь комментарий
 
 
"Записи Труби" не є доказами, поки не встановлено їхнього походження, - Ситник - Цензор.НЕТ 6195 А відео Звіробій з Фединою , "надлежащее доказательство"
 показать весь комментарий
 
 
Тим більше що на записах не сам Труба, а лише його голос. А голос людини не може бути об'єктом кримінального переслідування.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, можуть лише з метою захисту авторських прав заборонити публічну демонстрацію.
 показать весь комментарий
 
А когда будет установлено происхождение - они перестанут быть доказательствами... что не помешает проводить воспитательные беседы с авторами идеи... если они окажутся лохами...
 показать весь комментарий
 
Даю наводку - Шукайте на ПК в студії Г+Г. Там на робочому столі юзера motage є відповідні папки.
 показать весь комментарий
 
Максим и Вася, вы один и тот же бот который шустро переключаеться с аккаунта на аккаунт?
 показать весь комментарий
 
а Вы задайте это вопрос на СВ... ну что б у Вас исчезли все сомнения))))
а еще тут есть старый бот Андрей Шевченко (мы его клоники))))) и поклонники...ну я точно!)
(а что похожи? ))))
 показать весь комментарий
 
а обісрані памперси президента є доказами вини Федини та Звіробій?
 показать весь комментарий
 
 
А доказательства по делу Шеремета полученны процесуальным способом? Получаеться ксли не полученна санция суда то никакие доказательства доказательствами не являются. Что за бред несёт Сытник!
 показать весь комментарий
 
 
не важно что он несет - всьо обьяснит шобунєн, а мудрий наріт дико вірить в кожну божу росу
 показать весь комментарий
 
Зато ролики с Зе-трусом и Камазом, откровения Гончарука, какие-то левые видео из супермаркетов по делу Шеремета - легко, просто и СРАЗУ превращаются в "неопровержимые доказательства"!!!

 показать весь комментарий
 
 
Полностью согласен. С юридической точки не являются доказательством. А с моральной? Труба прекрасно знает он или не он говорил то, что зафиксировано в записях. И он в первую очередь (при условии высокой моральности) должен сделать выводы и принять решение. Это проба Трубы "на вшивость". А что касается принадлежности и допустимости, то уже вопрос к Сытнику на предмет его коррупционности по решению суда. Тоже проверка "на вшивость". Ну не могут наши чиновники эту проверку пройти!!!
 показать весь комментарий
 
Для суду по законах містера Лінча достатньо наявності цих записів і, бажано, доведеної їх достовірності (теж є). А коли не працює державне правосуддя починає працювати правосуддя вулиць і керує там саме містер Лінч. Думай...Те... Якщо є чим
 показать весь комментарий
 
Зате запис двох дівчат у кафе вже розкручений до пред'яв... Бо патєрпєвший обісрався прямо у бронік...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх