 "Записи Трубы" не являются доказательствами, пока не установлено их происхождение, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об это он заявил во время пресс-конференции.

"Любое доказательство имеет две составляющие - принадлежность и допустимость. Надлежащее доказательство - это то, которое подтверждает определенные обстоятельства, допустимое - это то, которое получено процессуальным способом. Для того, чтобы определенная запись была признана допустимым доказательством, нужно, чтобы она была получена в порядке, предусмотренном законом. Пока данных о том, что эти записи были получены на основании судебного решения, нет", - сказал Сытник.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

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