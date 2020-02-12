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 На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на Львовщине двух полицейских, которые подозреваются в организации схемы распространения и сбыта наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ 01

По версии следствия, заместитель начальника одного из райотделов полиции совместно со своим подчиненным через угрозы и шантаж привлекли к противоправной деятельности наркозависимого с судимостью. Посредник получал наркотики от полицейских и перепродавал "товар". После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно повышали "результаты" работы отдела.

На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ 02

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Правоохранители задержали обоих полицейских, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче посреднику амфетамина и каннабиса. Изъятые нарковещества направлены на экспертизу.

На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ 03

Задержанным планируется объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств,) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175306
 
 
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Не все. Нормальные контролируют всю сеть и мзду берут. А тут или дебилы или совсем дела плохи, если через одного посредника. )))
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СБУ мстит за дело Шеремета. Замокрили агента ФСБ, а Авакову нужно наехать на украинцев. Новая власть - новая политика. Зе-ФСБ у власти.
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Яка несподівана новина... просто не в змозі в таке повірити!
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нічого дивного, аваківська деградована падаль у вигляді поліції..там такого лайна 90 %, починая з міністра Сабакова, Антохи товстопузого, Киви...
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Невероятно На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ - Цензор.НЕТ 9496от *** артисты ,да вся наркота идёт крышуемая мусорами ...
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пожизненное заключение и все сразу прекратится.
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