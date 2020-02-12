 Руководству Всеукраинского аграрного совета выразили вотум недоверия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фирмы.
"Вынуждены заявить о недоверии к руководству Всеукраинского аграрного совета Андрею Дикарю и Михаилу Соколову. Требуем скорейшего проведения общественных собраний. Хотели бы заслушать отчет руководства об управлении организацией, а также финансовый отчет о том, что происходит со средствами организации", - отметил Орлов.
После этого, по его словам, будет поставлен на голосование вопрос о вотуме недоверия руководству ВАС.
"Мы вынуждены прибегать к такой публичности, чтобы пригласить к диалогу руководство ВАС. Мы писали письма, пытались связаться по телефону, приглашали на встречу. Но все наши приглашения остались без ответа", - объясняют свои действия партнеры "ОМП".
По словам Орлова, Всеукраинский аграрный совет был основан для защиты интересов малых и средних фермеров, а не для политической деятельности.
"Руководители ВАС начали играть в политику. Критиковать власть, а не строить мост с властью, как это планировалось. Подписывать меморандумы с, по нашему мнению, не до конца проукраинскими политическими силами и менять свою позицию", - отметил он.
Партнеры публично заявили о неэффективности и контрпродуктивности деятельности руководства ВАС и призвали общественность следить за развитием событий.
Всеукраинский аграрный совет был создан в 2014 году как общественное объединение фермеров с целью привлекать инвестиции и доступные кредиты в сельское хозяйство Украины, обеспечивать внутренний рынок продовольствием и сельскохозяйственным сырьем отечественных производителей, участвовать в разработке проектов общегосударственных программ по развитию и увеличению эффективности агропромышленного комплекса .