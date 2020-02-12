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 Политика Украины, Общество
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Все про:инфраструктура (144) Голик Юрий (73)

 Главы ОГА презентовали годовые планы по строительству объектов инфраструктуры, – советник премьера Голик

Весной по всей стране начнется реализация проекта Большая Стройка.

В рамках проекта в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций на текущий год. Об итогах совещания рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту Большая Стройка. Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами", - написал Голик.

Он сообщил, что по количеству строящихся в этом году объектов лидером стала Днепропетровская область.

"За 2015 - 2019 года мы научили строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области - Днепропетровскую ОГА, - отметил Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко - Это - преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект".

Голик напомнил, что с 1 марта Большая Стройка начинается по всей стране.

"Научим всю страну строить и создавать физическое осязаемое", - пообещал он.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик презентовал новые критерии оценки работы глав ОГА, среди которых уровень выполнения Дорожного фонда и качество ремонта дорог, количество инклюзивных школ, грамотное сопровождение тендеров на ProZorro. Оценивать эффективность руководителей обладминистраций будут поквартально.

Источник: https://censor.net.ua/n3175303
 
 
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Следователь в Тюмени отметил повышение под фразы "АУЕ" и "Жизнь ворам".
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Ну хоть бы показал что они там собираются строить то
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без проекту "Велика посадка" інші проекти можна не починати..
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презентовали годовые планы/ планы, естественно, тоже с обещаниями.
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