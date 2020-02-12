 Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения", - сказал Гончарук.
По его словам, сейчас правительство изучает опыт других стран, как они проводили эвакуацию.
"Как только мы будем уверены, что эвакуация не создаст риски проникновения и распространения инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все эвакуационные действия. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.
Также премьер подчеркнул, что для эвакуации уже готов самолет и есть несколько объектов, куда планируют заселить людей на карантин.
Как сообщалось ранее, число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,1 тыс. человек, инфицированы 44,6 тыс.
Сейчас китайцы лучше всех знают, что делать с больными людьми. Пусть пока останутся в Китае. Гончарук прав.
Еще и тогда, когда и виза заканчивается, и деньги взятые на 7 дней отпуска надо на месяц растянуть, ...
и готов за китайцев подписаться собственным кошельком?
ты будешь дальше настаивать на "экономичном подходе"?
У Зе-КабМина НЕТ ни возможностей, ни желания обеспечить 53 украинцам 2-х недельный карантин.
Это они так "к эпидемии готовы"...
Инкубационный период коронавируса оказался дольше ожидаемогоИнкубационный период смертоносного коронавируса, эпидемия которого началась в китайской провинции Хубэй, составляет не 14 дней, как предполагалось ранее, а 24 дня.
К такому выводу пришли китайские медики во главе с ведущим государственным экспертом по контролю над распространением коронавируса в Китае Чжун Наньшань, который в 2003 году первым обнаружил другой коронавирус - SARS.
https://mignews.com/news/health/110220_73355_01655.html
НН 771318501011
@GoreAndSeth
42 дня!!!! Инкубационный период #coronavirus #nCoV У женщины в провинции Шаньси на севере Китая был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Уханя. (Global Times)
https://pbs.twimg.com/media/EPjIJfrXUAE0Ekj?format=jpg&name=small