 Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак

"Одним из очень важных направлений, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами, команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, амбициозные, профессиональные люди, и у них есть конкретные задачи", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Ермак подчеркнул, что перед Офисом президента стоит задача, чтобы результаты реформ и инициатив Зеленского ощутил каждый гражданин Украины.
"Сегодня наша задача, как Офиса президента, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициатив президента ощутил каждый гражданин Украины", - акцентировал Ермак.
"Еще одно важное направление – это наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала сегодня инвестиционной Меккой. Мы имеем конкретные программы, конкретные шаги, как это сделать. Сегодня эти задачи получили наши губернаторы", - добавил Ермак
А до этого в течение 2 недель, было еще 2 визита: один, типа, с разъяснением, а второй, типа, "просто посмотреть" "уголок потребителя". Оказалось, что тетя-божий одуванчик смотрела, сколько у нас рабочих мест!
Согласно законодательству, при первой проверке за нарушение не штрафуют, а предупреждают.
Так вот, оказалось, что та, с разъяснением, и была предупреждением!
Так что, вот вам и реформы - по офисам пошли проверки!
Зеленский будет делать это,
Зеленский не будет делать это...
у Моники новый муж
хозяинпрезидент назначил меня любимой женой!
Анатолий Шарий
Вчора о 10:52 ·
Буду краток. Назначение Андрея Ермака на должность главы ОП поддерживаю.
Точка.
tZE inform
Г-н Ермак, согласно должностных обязанностей (у Днепрова возьмите и почитайте) вы обязаны организовывать работу президента, а не вмешиваться в работу президента, Верховной Рады и министерства иностранных дел.
И сообщите Приходько что внедрение прошло успешно
он же по своим обязанностям которые прописаны в законе простая офисная дафния.., а как глубоко засунул руку в задницу нашему буратино...
Заявления со вчерашнего дня делает как презик...
хоча його вини в тому і нема: це все Федина клята та Маруся Звіробій
Раньше хер в роти хоть с медом был...Но мед быстро кончился...
и в магазине был, и квитанции получил - можно уже этого Зе-осла НАХ выгнать?
Давайте нового!
Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
О. Генри "Короли и капуста"..
спасибо
но...увы...ляпнет на кожного )))
на х*йв отставку. Зе уже жирком заплыл, своё обещание выполнил. Достаточно.
Пример тому ваш собакопродавец брагер.
Бачили очі шо обирали - їжте, хоч повилазьте...
...
Почему никто не вспоминает это ГЛАВНУЮ РЕХВОРМУ Зе-осла?!!
Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника. П'ятого лютого Соколюк задекларував дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 мільйон 507 тисяч 700 гривень.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358455-golova_derhavnoji_migratsijnoji_sluhbi_zarobiv_pivtora_miljjona_na_prodahi_neruhomosti
...
ну поищите внимательно...мож хоть воробьи за окном... на мусорке? ))))
ну я не знаю! безответственность полнейшая ))))
ну...и как с Вами реформы делать? ))))
Виталий Портников.
Астанавитесь!
"реформу"-ползучее присоединение
Украины к лугандону
Мне это очень не нравится
а получили в правители Ермака
Кто-то голосовал на выборах за Ермака??
А сейчас, выходит, мы не ощутили? И к чему же ты, милый, собираешься нас привести?
Далі черга Єрмака(Путлєра) !
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак віддав розпорядження прибрати ковзанку на Банковій.
Таємна місія у яку вляпався зе ще буде мати продовження, сценарий отримано, дія перша - зміна акторів. Дія друга - зміна декорації.
Дія третя передача ключів.