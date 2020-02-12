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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4572) реформы (3476) Ермак Андрей (97)

 Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал на приоритетность региональной политики в своей работе.

"Одним из очень важных направлений, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами, команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, амбициозные, профессиональные люди, и у них есть конкретные задачи", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Ермак подчеркнул, что перед Офисом президента стоит задача, чтобы результаты реформ и инициатив Зеленского ощутил каждый гражданин Украины.

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"Сегодня наша задача, как Офиса президента, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициатив президента ощутил каждый гражданин Украины", - акцентировал Ермак.

"Еще одно важное направление – это наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала сегодня инвестиционной Меккой. Мы имеем конкретные программы, конкретные шаги, как это сделать. Сегодня эти задачи получили наши губернаторы", - добавил Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3175300
 
 
 Топ комментарии
 
А ось з цим повністю згоден. Кожен зебіл має відчути наслідки свого вибору. І бажано пояскравіше
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Мне сегодня пришла платежка за транспортировку газа. Я ощутил. Собака тоже в шоке!!! Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 6342
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Зебилы, вот шо вы ощущаете?
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А ось з цим повністю згоден. Кожен зебіл має відчути наслідки свого вибору. І бажано пояскравіше
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Мне сегодня пришла платежка за транспортировку газа. Я ощутил. Собака тоже в шоке!!! Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 6342
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Так то любителям Свинарчука пришла,а нормальным людям нормально.
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Зебил Толик, вот что ты ощущаеш с новой платежкой? Только без вранья)) готов и дальше сцыкуна Оманского вылизывать?
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оно из лахты. С этими бацилами лучше не общаться
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Звідки ти знаєш ЩО є нормальним для нормальних людей? Ти пиши про своїх однодумців - зебілів. Навряд чи їх нормальні люди пустять до своєї квартири.
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А кіт ощутить платіжки від обл.енерго.
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ко мне тоже сегодня пришла, но не платежка, а проверка из отдела труда, проверить, все ли трудоустроены.
А до этого в течение 2 недель, было еще 2 визита: один, типа, с разъяснением, а второй, типа, "просто посмотреть" "уголок потребителя". Оказалось, что тетя-божий одуванчик смотрела, сколько у нас рабочих мест!
Согласно законодательству, при первой проверке за нарушение не штрафуют, а предупреждают.
Так вот, оказалось, что та, с разъяснением, и была предупреждением!
Так что, вот вам и реформы - по офисам пошли проверки!
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Сегодня Ермак весь день на арене:
Зеленский будет делать это,

Зеленский не будет делать это...

у Моники новый муж Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 1794
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Потому что по факту Ермак президент. Зеля только рожей торгует.
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Да, это как радостная Гюльчатай в "Белом солнце пустыни": хозяин президент назначил меня любимой женой!
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Головне що портнов тебе одобрив на йій посаді.
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Шарій також.

Анатолий Шарий
Вчора о 10:52 ·

Буду краток. Назначение Андрея Ермака на должность главы ОП поддерживаю.
Точка.
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На эту тему старый анекдот. СССР, длинная очередь за пивом, не ровная, змейкой. Последним подходит грузин- и вся очередь выровнялась, как шампур. Вопрос-дошло? Хи-хи, конечно! Уточняющий- до ТЕБЯ дошло?
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уже почуствовали - "сниженные" платежки пришли
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tZE inform

Г-н Ермак, согласно должностных обязанностей (у Днепрова возьмите и почитайте) вы обязаны организовывать работу президента, а не вмешиваться в работу президента, Верховной Рады и министерства иностранных дел.
И сообщите Приходько что внедрение прошло успешно
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кто-то еще не ощутил? к вам уже вышли... Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 6
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Уже ощутил, отрезали кусок субсидии, пенсии за год ни копейки не прибавилось, тарифы величайший брехун галактики вместо обещанного понижения повысил
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ложкин порошенкин так не говорил
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не ссы, ощущаем. только ощущения эти мерзопаеостные,
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Верим, надеемся, ждем, что дойдет до каждого зебила (ну хотя бы до половины).
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За період ЗЕпрезиденства реформ було проведено аж цілий 0.😄
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Так Шакаладный на сто лет вперёд напроводил.
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C вами, *лядями, ощутим. Без вас лучше было.
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а кто такой Ермак.....?
он же по своим обязанностям которые прописаны в законе простая офисная дафния.., а как глубоко засунул руку в задницу нашему буратино...
Заявления со вчерашнего дня делает как презик...
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А зебилам бубочка ндравится, все плохое, то папиредники.
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поки що тільки смердить обісраними трусами президента
хоча його вини в тому і нема: це все Федина клята та Маруся Звіробій
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Ввести в уголовный кодекс статью за преступное неощущение результатов реформ...))
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каждый должен "осчутить": в платежках жуть+, в земельном вопросе муть, во внешней политике - капитуляция. "молодые, амбициозные, профессиональные люди" уже на срок с конфискацией заработали.
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Я не проти, щоби ці результати відчули 73%, але нажаль... їх відчує кожен.
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Ну то ми же з вами "допоможемо" їм "відчути ще відчутніше".
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Сегодня наша задача, как Офиса президента, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициатив президента ощутил каждый гражданин Украины", - акцентировал Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3175300

Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 3415
Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 5994
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ЗЕбилы уже ощущают...
Раньше хер в роти хоть с медом был...Но мед быстро кончился...
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Дааа, пока что эти ощущения НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ .... Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец, - Ермак - Цензор.НЕТ 352
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Уже ощутили! И "реформы", и "инициативы". Почти год прошел и ни-я-ху!
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Виборці Зєлі це відчули лише з платіжками
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Результаты реформ и инициатив Зеленского должен ощутить каждый украинец/ угрожает кремлёвская…../Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский
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Я уже ощутил:
и в магазине был, и квитанции получил - можно уже этого Зе-осла НАХ выгнать?
Давайте нового!
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"В стране откроются бесплатные душевые!

Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
О. Генри "Короли и капуста"..

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нельзя ли включить в график ощущения зеулучшений только его выборцив ?
спасибо
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причем строго на его выборцев.. чтоб на остальных ото счастье и не ляпало)))
но...увы...ляпнет на кожного )))
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Так уже ощутили, можете идти на х*й в отставку. Зе уже жирком заплыл, своё обещание выполнил. Достаточно.
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Похоже они там все чокнутые! Ермак -"Владимир Зеленский, величайший лидер нашего времени".

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Уже відчули . А що буде далі навіть страшно уявити.
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Это тоже очень молодые, амбициозные, профессиональные люди, и у них есть конкретные задачи" - так не БЫВАЕТ!
Пример тому ваш собакопродавец брагер.
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.
Бачили очі шо обирали - їжте, хоч повилазьте...
...

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Какие же реХвормы, без НОВОГО ОХВИСА преЗЕдента?!!
Почему никто не вспоминает это ГЛАВНУЮ РЕХВОРМУ Зе-осла?!!

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И Хватит Кормить Обещаниями . Только Всевышнему можно Ответить , - Пока не Увижу не Поверю. А вы Смертны и Вруны и Алчны до Денег , - Какая к вам Вера.
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Благати уже замало. Хороший снайперский винтарь есть?
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Нажаль ні. Доведеться накривати по площі коктелями молотова
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...Голова Державної міграційної служби заробив півтора мільйона на продажі нерухомостіГолова Державної міграційної служби України Максим Соколюк поповнив свої чималі статки на півтора мільйона гривень.
Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника. П'ятого лютого Соколюк задекларував дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 мільйон 507 тисяч 700 гривень.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358455-golova_derhavnoji_migratsijnoji_sluhbi_zarobiv_pivtora_miljjona_na_prodahi_neruhomosti
...
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ми вже "ощутили" ...може більше не потрібно "реформ" ?
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А мне очень страшно,у меня нет ни кошки ни собаки,иногда проскакивают тараканы.Чё мне делать?
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ну как так можно бомжевать! ? )))
ну поищите внимательно...мож хоть воробьи за окном... на мусорке? ))))
ну я не знаю! безответственность полнейшая ))))
ну...и как с Вами реформы делать? ))))
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УЖЕ ОЩУТИЛИ ! КИЕВ. Платежка за отопление за декабрь - 1360 гривен, а за январь- 1876 гривен. Слава Великому Зелёному Крокодилу Гене !
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чим швидше відчуємо, тим швидше і вас позбудемось.
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да про@бы клована и по всем фронтам ощутили ВСЕ
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"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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Результатів немає і не передбачаються, розвод на Донбасі, вода в Криму, зеїжачок в Омані всі інші в дупі.
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да уже ж ощутили по самые помидоры все.. куда ж ещё дальше то?
Астанавитесь!
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лучше руками не трогать и одевать защитную маску там может быть зеленовирус Результати реформ та ініціатив Зеленського має відчути кожен українець, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2494
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За то, шо именно и где именно ощутил каждый украинец от реформ и инициатив ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского по Правилам Форума БАН на 3 дня.
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пока вижу только одну
"реформу"-ползучее присоединение
Украины к лугандону
Мне это очень не нравится
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Некоторые голосовали за Зеленского
а получили в правители Ермака
Кто-то голосовал на выборах за Ермака??
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Богдан виконав свою роботу: - збудував авторитарну модель управління - пролобіюв інтереси Бєні - створив прикриття для впливу Портнова на суди та "правоохоронців" - організував репресивну модель роботи ДБР - проадміністрував кадрові призначення в уряді !
Далі черга Єрмака(Путлєра) !
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клоун і реформи це як і гінеколог і ядерна фізика!
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Это худшее , что произошло в авгиевых конюшнях за последние месяцы.

Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.

Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.

Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.

Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.

Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
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Почалися реформи!
Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак віддав розпорядження прибрати ковзанку на Банковій.
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Хочу чтобы зебил ощутил любовь народа поскорее выйдя без охраны в толпу.
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Оманский зашквар розсипає яйця.
Таємна місія у яку вляпався зе ще буде мати продовження, сценарий отримано, дія перша - зміна акторів. Дія друга - зміна декорації.
Дія третя передача ключів.
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