EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  661  9
Все про:акциз (306) Кабмин (11599) Минфин (1310)

 На акцизных марках появятся QR-коды и штрих-коды , - Минфин

Кабинет Министров утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Бумажные акцизные марки видоизменятся. На них будет добавлено 2 элемента: QR-код и штрих-код.

Уже с 1 апреля 2020 обеспечивается возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет и с 1 мая 2020 году в вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Отмечается, что таким образом Украина приближается к общим принципам акцизных сборов, введенных в Европейском Союзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финрасследований на налоговую милицию

Источник: https://censor.net.ua/n3175295
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь будем покупать алкоголь и сигареты по европейским ценам на украинскую зарплату, самую низкую в Европе...
 показать весь комментарий
 
 
И ради этого еще и увеличат акцизы раза в два-три.
Все ради того, что бы выжать из народа лишний миллиардик-другой.
 показать весь комментарий
 
В принципе правильно. Это исключит покупку паленки конечным потребителем. Ну а кто у бабки ТАмарки тарится, для тех ничего не изменится На акцизных марках появятся QR-коды и штрих-коды , - Минфин - Цензор.НЕТ 3099
 показать весь комментарий
 
Це, бляха, досягнення космічної висоти! А голограма вже не надійний засіб захисту як співали раніше?
 показать весь комментарий
 
Был в Германии, Франции никаких акцизных марок и самое главное - никакого фальсификата и я уверен, что налоги все заплачены. В чём секрет? Может QR-коды и штрих-коды на другое место другим людям раскалённым железом ставить надо?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх