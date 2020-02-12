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 ГБР вручило нардепу Федыне подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому". ФОТО

Прокурорами офиса Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований народному депутату Украины Софии Федыне сообщено о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, озвученной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украина).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что народный депутат, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе г. Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении ведомства.

ГБР вручило нардепу Федыне подозрение в угрозе убийством президенту Зеленскому 01

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3175293
 
   
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Хорошо напуганный потерпевший главнокомандующий в импичменте не нуждается. ГБР вручило подозрение нардепу Федыне в "угрозе убийством президенту Зеленскому" - Цензор.НЕТ 9630
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Зє!льона плєсєнь откровєнно служить *****, іспользуя прікритіє "прєЗє!дєнт"
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Мужика ей надо, и ребенка родить. Тогда не будет такая злая
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Опять Янелох испугался женщину - и написал в штанишки?
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Та их что перемкнуло на угрозах президенту. Многим угрожают, только полиция и не почешется дело завести
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