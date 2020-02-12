 ГБР вручило нардепу Федыне подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому". ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что народный депутат, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе г. Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении ведомства.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.