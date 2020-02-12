 Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети в среду.
"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе, и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - написал еврокомиссар
Напомним, ранее комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон.
Что на рояле слабал?
говорит легко продает интересы украинцев - их мову и прочее...
Говорит, для него что украинцы, что другие народы не имеют никакой разницы...
Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.
"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - считает Кравчук.
При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.
"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", - подчеркнул Кравчук.
- Я не лох!... Мне 42 года!...
Отличная дискуссия, я щитаю...
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