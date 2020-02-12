 Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети в среду.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе, и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - написал еврокомиссар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи

Напомним, ранее комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон.