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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4572) реформы (3476) нацменьшинства (176) Варгеи (4)

 Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве встречу, на которой обсудили прогресс Украины в реформах и проблемы нацменшинств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети в среду.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе, и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - написал еврокомиссар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи

Напомним, ранее комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3175292
 
 
 Топ комментарии
 
Угорцу зеленский понравился...
говорит легко продает интересы украинцев - их мову и прочее...
Говорит, для него что украинцы, что другие народы не имеют никакой разницы...
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Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленских

Что на рояле слабал? Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 5784
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Угорцу зеленский понравился...
говорит легко продает интересы украинцев - их мову и прочее...
Говорит, для него что украинцы, что другие народы не имеют никакой разницы...
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Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России - для нужд аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - считает Кравчук.

При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", - подчеркнул Кравчук.
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Я смотрел это. Дедушка, по моему не совсем адекватен....
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А на барабане от Страдивари , он видимо он хорошо маслал....
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- Вова, ты таки - лох!
- Я не лох!... Мне 42 года!...
Отличная дискуссия, я щитаю...
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По результатам перемовин було визнано, що тепер нацменшини - це етнічні українці. Ви думаєте я глузую? Даремно.
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А які проблеми у нацменшин в Україні? Шо держава нездатна навчити державної мови кілька русско-щелепних спарцмєнів і мадярів? Так, тут жуткая праблєма. Але то просто треба панять і прастіть.
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Провели отличную дискуссию с Зеленским. Обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украинеа,

змінили памперси головнокомандувачу, після переляку від Федини...
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Еще один *великолепный разговор* *замечательная беседа* Трампоподражатели ***-ь
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Задолбали уже ети беспокойства про нацменьшинства. Ну какие у Ахметова и Бени могут быть проблемы? Когда уже про проблемы большинства будут спрашивать и решать?
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Є слово - є проблема, нема слова - нема проблеми. Заборонити взагалі вживати слово нацменшина! Нема в нас ніяких нацменшин! Не допустимо називати когось презирливим словом меншина! Всі рівні! Всі українці! Все українською!
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Да нет никаких проблем. Есть только российская пропаганда.
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Ну звісно,крім проблем нацменшин,(а які у них,власне,проблеми?),поговорити вже і ні про що...
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