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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11599) налоговая (821) финансирование (1387) Бюро финансовых расследований (10)

 Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финрасследований на налоговую милицию

Кабинет министров намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финансовых расследований (БФР) на подразделения налоговой милиции.

Проект соответствующего распоряжения значится в повестке правительства на среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада без обсуждения отклонила прошедший первое чтение законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований.

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

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Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("Слуга народа"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию №1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3175288
 
 
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Було б дивно, якби на дитячу онкологію....
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Так ее уже давно, вроде, "ликвидировали". Деньги пойдут в никуда?
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