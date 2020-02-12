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Все про:Крым (22345) новости (283) ТВ (1805) медиа (79)

 В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию в новостях Крыма, оккупированного РФ. ИНФОГРАФИКА

В январе вопрос оккупированного РФ Крыма практически не освещался в телевизионных новостях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Детектор медиа".

Сообщается, что эпидемия нового коронавируса, сбитый в Иране украинский самолет и другие международные события оттащили часть внимания производителей новостей от украинских событий.

Почти треть новостей касалась событий и информационных поводов в столице. Однако количество материалов о событиях в Крыму в январе было рекордно малым: лишь два сообщения - одно на "1 + 1" и одно на СТБ. Оба касались испытания в Крыму российских ракет. Другие события в оккупированном Россией украинском регионе производители теленовостей посчитали недостойными освещения.

Из областей больше внимания уделили Донецкой, Киевской, Одесской и Львовской. В то же время Луганская область, где, как и в Донецкой области, продолжаются боевые действия, интересует журналистов гораздо меньше. Повышенное внимание к Херсонской области объясняется убийством полицейского в Каховке. В то же время области, которые обычно являются "белыми пятнами" на информационной карте Украины, на этот раз имеют сравнительно высокие показатели. Наименьший - в Полтавской (10 упоминаний) и Хмельницкой и Черниговской областей (по 13).

В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию в новостях Крыма, оккупированного РФ 01

Вместе с тем отмечается, что праздничные дни и снижение политической активности вытеснили политику на третье место в общей тематической структуре теленовостей. Больше всего политических материалов было на "Интере" и 5 канале, меньше всего - на СТБ и "1 + 1". Выросла также доля новостей о происшествиях и криминале, а также о международной политике. Отсутствие политических новостей телеканалы компенсировали большим количеством материалов о происшествиях в регионах, некоторые из них - с описаниями, выходящие за пределы адекватности. Например, в материале от 4 января на "1 + 1" рассказали: "Дети, как живые факелы, бежали с криками, а одежда и волосы на них горели". Или на этом же канале 7 января: "Адское Рождество в Одесской области - там заживо сгорели трое рабочих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский

"Материалов, связанных с Крымом, было всего семь течение недели, но пять из них касались событий вне полуострова - судебных дел в России и решений российских властей", - говорится в материале.

В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию в новостях Крыма, оккупированного РФ 02

Отмечается, что в выборку мониторинга попадают только главные выпуски новостей. 

Источник: https://censor.net.ua/n3175286
 
 
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А вы на зебилов сетуете, что они воду в крысм хотят пустить? Тут 73 % пофиг...
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А вы на зебилов сетуете, что они воду в крысм хотят пустить? Тут 73 % пофиг...
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А що поганого в цій ідеї? Крим буде українським за наступного президента раши, але це тривалий процес, як мінімум ще пять років. А якщо повернути донбас можна за тиждень - то чому б і ні
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Малоросс, Донбасс это не только территория, но и амнистированные орки...
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я за амністію нічого не казав, її не має бути. Я українець, а ти ні)
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Малоросс, по плану твоего Зелемойского за неделю Донбасс можно вернуть только с орками.
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Нужно им пригласить SEO-шников. Те быстренько набросают плотность ключевых фраз. В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию оккупированного РФ Крыма в новостях - Цензор.НЕТ 1587
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А, что писать о Крыме??? Ни зеленые, ни соевые ничего не делают для Крыма. Разве, что бредовые идеи подают....
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Лишнехромосомное, это тебе Скабеева или ЮВТ рассказали?
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Уйди , недоразвитый. С тобой дискусировать не интересно....
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Лишнехромсомное, ты и дискутировать!?

РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ, МИЛИТАРИЗАЦИЯ КРЫМА, ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА: ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
© УНИАН
Украина 20 февраля 2019 19:45 Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/rossiyskaya-agressiya-militarizaciya-kryma-polnomasshtabnaya-voyna-polnyy-tekst-vystupleniya-poroshenko-na-genassamblee-oon-1300761.html
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Ну, и что ???? Поплакался в жилетку и что ???? А то, что Крымский мост построен из украинского щебня, а это тысячи кубов, это как ????
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Я знаю. Он уже пятый год за порося маслает.....
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Лишнехромосомное, опровергни или свою брехню про Порошенко, что он забыл Крым или опровергни УНИАН, что такого выступления в ООН не было.
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В СБУ установили, что это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого Керченского моста. Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой 28 тыс. тонн, отметили в СБУ.

И где результаты расследования ?????
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Лишнехромосомное, где твои опровержения УНИАН или твоей брехни, что Порошенко забыл про Крым?
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порося с кролем даже електричество туда давал..если бы не третья сила...
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вот я заметил что разные там портновы Турчинова не трогают...
Думаю это спасибо ему от Московии за Крым...
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Всьому свій час, + Турчинов зараз політично не активний.
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Еще ATR заблокировали финансирование
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Вот кайфоните как разговаривает белорус с украинцем, каждый на своем языке как и должны разговаривать настоящие братья.
https://www.youtube.com/watch?v=8nwc8bbgQxA

Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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То есть другими словами зебилам сказали или вообще не вспоминать о Крыме, или только вспомнить чтобы признать его русским
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В 1853-55 гг, Крымская война выбила РАБссиянцев из Крыма.По итогам войны,был подписан Парижский трактат,согласно которому РАБссии было категорически запрещено иметь какой либо флот в Черном море.
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Чёт с годами напутал, да и из Крыма никого не выбивали, согласно как раз таки этому теракту а спустя лет так 10 рабсиянцы в Лондоне вытерли жопу этим трактом
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В Україні журналісти теж слухняні - що скаже редактор, те і роблять без питань, а редактору вже директиви від власника каналу надходять У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах - Цензор.НЕТ 3383

Крим це Україна і Крим окупований московитами

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Доволі пізнавальна порівняльна таблиця в плані висвітлення подій. Особливо сподобалося співвідношення "Кримінал-Культура" на деяких каналах У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах - Цензор.НЕТ 6707
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Причин багато, а головні в тому,що канали належать олігархам-евреям і неукраїнцям, журналюгі продажні і непрофіональні,да і при владі україноненависникі і гопникі та наперстникі.
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Крим постійно обговорюється на каналі "Прямий", тому його намагаються прикрити. Інші канали не злять бубочку, бо без Крима він не зможе закінчити війну, а не закінчивши війни не отримає бажану премію мира.
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