 В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию в новостях Крыма, оккупированного РФ. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Детектор медиа".

Сообщается, что эпидемия нового коронавируса, сбитый в Иране украинский самолет и другие международные события оттащили часть внимания производителей новостей от украинских событий.

Почти треть новостей касалась событий и информационных поводов в столице. Однако количество материалов о событиях в Крыму в январе было рекордно малым: лишь два сообщения - одно на "1 + 1" и одно на СТБ. Оба касались испытания в Крыму российских ракет. Другие события в оккупированном Россией украинском регионе производители теленовостей посчитали недостойными освещения.

Из областей больше внимания уделили Донецкой, Киевской, Одесской и Львовской. В то же время Луганская область, где, как и в Донецкой области, продолжаются боевые действия, интересует журналистов гораздо меньше. Повышенное внимание к Херсонской области объясняется убийством полицейского в Каховке. В то же время области, которые обычно являются "белыми пятнами" на информационной карте Украины, на этот раз имеют сравнительно высокие показатели. Наименьший - в Полтавской (10 упоминаний) и Хмельницкой и Черниговской областей (по 13).







Вместе с тем отмечается, что праздничные дни и снижение политической активности вытеснили политику на третье место в общей тематической структуре теленовостей. Больше всего политических материалов было на "Интере" и 5 канале, меньше всего - на СТБ и "1 + 1". Выросла также доля новостей о происшествиях и криминале, а также о международной политике. Отсутствие политических новостей телеканалы компенсировали большим количеством материалов о происшествиях в регионах, некоторые из них - с описаниями, выходящие за пределы адекватности. Например, в материале от 4 января на "1 + 1" рассказали: "Дети, как живые факелы, бежали с криками, а одежда и волосы на них горели". Или на этом же канале 7 января: "Адское Рождество в Одесской области - там заживо сгорели трое рабочих".

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"Материалов, связанных с Крымом, было всего семь течение недели, но пять из них касались событий вне полуострова - судебных дел в России и решений российских властей", - говорится в материале.

Отмечается, что в выборку мониторинга попадают только главные выпуски новостей.