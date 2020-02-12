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 Политика Украины
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Все про:конкурс (838) Монастырский (19) Закревская Евгения (60) ГБР (942)

 Комитет Рады выдвинул трех кандидатов в конкурсную комиссию по отбору директора ГБР, - "слуга народа" Монастырский

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определил трех представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР, это - Юлия Яцик, Владлен Неклюдов, Юрий Пономаренко.

Об этом заявил председатель комитета, Денис Монастырский (СН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение о включении в представление комитета Юлии Яцик, Владлена Неклюдова, Юрия Пономаренко - принято", - сказал Монастырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, - Монастырский

В частности, Юрий Пономаренко - декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидатура подавалась от фракции "Слуга народа".

В свою очередь, Юлия Яцык и Владлен Неклюдова - народные депутаты. По словам Монастырского, были выдвинуты путем самовыдвижения. Согласно данным карточек нардепов на сайте Верховной Рады, оба нардепы члены фракции "Слуга народа".

В целом члены правоохранительного комитета рассматривали 17 кандидатур, среди которых, в частности, и нардепы Сергей Власенко, Илья Кива, Сергей Алексеев, адвокат Евгения Закревская и другие, но они набрали меньше голосов на рейтинговом голосовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3175284
 
 
 Топ комментарии
 
Драчун від дрочуна трішки відрізняється, хоча.....какяразніца.
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Драчуна ківу ще виберіть убогі.
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Понятное дело. Других и не может быть, Только почему то там одни либо полные дебилы либо извращенцы в этой фракции уродов народа.....
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драчуна от слова дра4ить? )))
бабу то же нельзя. Это чисто мужская посада.
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Драчун від дрочуна трішки відрізняється, хоча.....какяразніца.
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Вот кайфоните как разговаривает белорус с украинцем, каждый на своем языке как и должны разговаривать настоящие братья.
https://www.youtube.com/watch?v=8nwc8bbgQxA
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Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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Понятное дело. Других и не может быть, Только почему то там одни либо полные дебилы либо извращенцы в этой фракции уродов народа.....
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Предложи достойного. Кажись у ЕС таких и нет. Или есть?
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При чем здесь ЕС???? Это сборище продажных соевых. Во всем мире, правоохранительные органы контролирует опозиция.....
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Так предлагай из жопозиции. Поставим Петю?
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Власенко .Насколько я понимаю Закревская адвокат погибших на майдане....
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Oй, юрызды, не нанимайтесь в эту контору. ПрОклятое то место. Труба вон вылетел как птица на волю, так и не посадив Пороха; а теперь и Богдан, требовавший от Трубы кошмарить Пороха, вылетел как пробка с Банковой.
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Слуги займаються ще чимось окрім розподілу портфелів?
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Потужно! Три слуги народа!!! остальные "почему-то не набрали голоса " Комітет Ради висунув трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 3131 УДИВИТЕЛЬНО для монобольшинства во всех комитетах!
Потому ИО ГБР и уверена, что она и будет полноправной скоро!!!
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