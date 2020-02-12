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 Общество, За рубежом
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 Госдума максимально упростила получение статуса носителя русского языка украинцами и белорусами

Госдума РФ поддержала отмену собеседования для получения статуса носителя русского языка жителями территорий, которые относились к Российской империи или СССР. Такой статус дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом пишет ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект Госдума в среду на заседании приняла во втором - основном - чтении.

Согласно документу, свободно владеющие русским языком граждане Украины могут лично подавать заявление о признании их носителями русского языка. В таком случае при наличии достаточных оснований комиссия может предоставить статус без собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства.

Источник: https://censor.net.ua/n3175283
 
   
 Топ комментарии
 
Попутного ветра в горбатую спину, мышебратья ! Не забудьте украинский паспорт порвать.
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На Московії проведіть цю акцію! Бо 80% населення вяліко-скрєпной не знають російської - тілько мат і фєня. А те, шо українці і білоруси краще знають російську, ніж "тіпа карєнньіє насітєлі язьіка" - то давно відомий факт.
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статус носителя русского языка

до слез Госдума максимально упростила получение статуса носителя русского языка украинцами и белорусами - Цензор.НЕТ 5631
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Ти ба, яке співпадіння. " Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства."
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Яка синхронність з кацапією . Все по єдиному плану . Потрібна Врадіївка .
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Вони так і до статусу носія коронавірусу доберуться.
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Прямо таки міжнародна мова для ГУЛАГу.
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Раньше - да. Но после 2014 года все в мире боятся русского языка, как заразы и бегут от него. Спасибо Путину за это. И Латвия отказывается, и Литва, и Грузия, и Казахстан с Узбекистаном. И все дружно изучают английский для общения.
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Вот и хорошо. Пусть всех боевиков себе забирает. В Донбассе они не нужны, когда он обратно воссоединится с Украиной. А Российской империи нужны рабы. А мы- не рабы, рабы - не мы .
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По перше кому те російське громадянство потрібне ,окрім жителів ордло і друге чому для них таке значеня має знаня рос.язика і повне не сприйняття що в якісь країні того вимагають ,а саме знаня державної мови цієї країни?
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Ці законопроекти певно мали прийматися синхронно , з/проект ВР про подвійне громадянство і думський про спрощення набуття громадянства Кацапії білорусами і українцями . Це реалізація імперської концепції "адіннарот" , це те що постійно повторює путєн .
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Ищут кем потери после боярышника и стекломоя восстановить?
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Отрезал русскому язык, положил в карман и носишь - и сразу можешь юбращаться за статусом носителя.
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