 Госдума максимально упростила получение статуса носителя русского языка украинцами и белорусами

Об этом пишет ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект Госдума в среду на заседании приняла во втором - основном - чтении.

Согласно документу, свободно владеющие русским языком граждане Украины могут лично подавать заявление о признании их носителями русского языка. В таком случае при наличии достаточных оснований комиссия может предоставить статус без собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства.