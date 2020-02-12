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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (2016) Кабмин (11599) Минобразования (1179) учитель (325) Новосад (80)

 Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования

Правительство направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям. Так, выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Это решение было принято сегодня, 12 февраля 2020, на заседании Кабмина.

"Сейчас мы впервые за 4 года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Отмечается, что благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн грн, бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн грн.

По словам Новосад, это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до этого выплачивали все надбавки и премии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175281
 
   
 Топ комментарии
 
Ей они там с жиру бесятся. И так уже 4 тысячи баксов зарплата, как номер в отеле в Омане Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 53
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Эпоха нищеты закончилась 19 мая 2019 года Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7023Зеля свидетель после Присяги народу
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Ей они там с жиру бесятся. И так уже 4 тысячи баксов зарплата, как номер в отеле в Омане Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 53
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на самом деле кабмин не должен был этим заниматься, если конечно нет задолженностей по зарплате.
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в зависимости от наполняемости класса!!! это скрытая форма урезания ЗП!! особенно на селе! а преподносят как повышение?
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Эпоха нищеты закончилась 19 мая 2019 года Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7023Зеля свидетель после Присяги народу
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турфирмы напряглись - да,да - не хватит вам заказанных заранее мест ))
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мало того...еще ж и Маршалловы острова безвиз подтвердили )))))
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2.2 лярда делим на курс 24,5 и делим на обещанные 4000$ зарплаты учителям =22,5 преподавателя !!! Думаю турфирмам от этого ни холодно ни жарко!!! Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8563
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ой какой Вы пессимист))))
может они по горящим ...в Китай? )))) так турфирмы еще и доплатят )))))
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Поездил немного по Европе и что заметил, везде продают Рошеновкие конфеты.
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А Зе-ОСЕЛ по всей Европе пытается продавать ОБЛИГАЦИИ ГосЗайма!
И что по твоему лучше?
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с закатанными рукавами КИСА-это Гончарук? А Остап- это Зеля! а на картинке - это радостные 73% УРА-зебилов!!! )))))
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А лікарям звичний болт на серветці... Ну то нічого, коронавірус всі крапки над ї поставить швидко. Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2736
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зеленських не обіцяв лікарям 4000$, так шо не треба тут нам розказувать казок Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3171
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Зарплата учителя в Чехии в среднем в месяц 1000-1200 евро.Существует также система надбавок в зависимости от стажа и квалификации.
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23 сентября, 2019

Министр образования Новосад заявила, что для повышения зарплат педагогам необходимо дополнительно 45 млрд грн
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Шахтеры касками по асфальту стучат
Их деточки,семьи кушать хотят
Леонид Данилыч, займись
И будет в Украине зашибись!
Лозунг на плакате бастующих шахтеров начала 90-х...
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І що це як не корупція? "дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії" - це прямий підкуп в обмін на лояльність вчителів до влади.
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