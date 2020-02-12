 Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Это решение было принято сегодня, 12 февраля 2020, на заседании Кабмина.

"Сейчас мы впервые за 4 года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Отмечается, что благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн грн, бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн грн.

По словам Новосад, это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до этого выплачивали все надбавки и премии.

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